Epstein s'est efforcé de "blanchir" les liens avec Clinton selon le Daily Mail (RT)

Epstein s'est efforcé de "blanchir" les liens avec Clinton - média Article originel : Epstein worked to ‘whitewash’ Clinton ties – media RT

Jeffrey Epstein aurait fait signer aux anciens gérants de son "île aux orgies" une déclaration sous serment affirmant qu'ils n'ont jamais vu Bill Clinton s'y rendre.

Miles et Cathy Alexander ont été employés par Epstein entre 1999 et 2007. Selon le Daily Mail, en 2016, ils ont été contactés par Darren Indyke, l'avocat d'Epstein, qui souhaitait qu'ils signent, sous serment, un document affirmant qu'ils n'ont jamais vu Bill Clinton sur l'île de Little St. James alors qu'ils géraient la propriété du financier dans les Caraïbes.

Le journal britannique a établi un lien entre cette démarche et la campagne présidentielle d'Hillary Clinton, alors en cours, affirmant qu'Epstein s'est donné "des moyens remarquables" pour "blanchir" les liens entre l'ex-président et son mari.

Les affirmations selon lesquelles Clinton aurait visité l'île, qui serait un lieu de débauche hédoniste et de crimes sexuels sur mineurs, proviennent de Virginia Roberts (aujourd'hui Giuffre). Elle est l'une des victimes d'Epstein, qui accuse le prince Andrew, le duc d'York, d'avoir profité d'elle, une allégation que le membre de la famille royale britannique dément.

Clinton a admis avoir utilisé à plusieurs reprises le jet privé d'Epstein, surnommé le "Lolita express" par les médias, mais a nié s'être jamais rendu sur l'île de Little St. James.

Le Daily Mail affirme que les Alexanders ont refusé de leur parler, mais qu'ils ont réussi à obtenir quelques réponses de certaines personnes proches du couple, qui vit actuellement en Afrique du Sud. Ils n'auraient pas été témoins d'orgies sur l'île. Certaines des filles qui visitaient l'endroit leur semblaient jeunes, ont-ils dit à des amis, mais il a été confirmé qu'une seule d'entre elles, un mannequin français, était mineure. Elle était "accompagnée d'un chaperon et avait une lettre d'autorisation de ses parents lui permettant de voyager", selon le rapport.

Les Alexanders ont démissionné de leur emploi un an après que le FBI ait commencé à enquêter sur Epstein dans ce qu'il a décrit à ses employés comme un cas de piège. Indyke, l'avocat qui a travaillé pour le financier pendant deux décennies, les a contactés en 2016. Il a apporté une déclaration pré-écrite disant que "à leur connaissance", Bill Clinton n'avait jamais visité l'île pendant qu'ils la géraient, a déclaré une source au Daily Mail.

Miles aurait légèrement reformulé le document avant que lui et sa femme ne le signent en présence d'un notaire. Selon le Daily Mail, ce que le couple a dit à ses amis au sujet de Clinton ne contredit pas l'affidavit.

La source a suggéré que le déménagement était lié à la campagne présidentielle 2016 d'Hillary Clinton. "Il y avait une inquiétude que le lien entre Epstein et Clinton et en particulier l'île puisse être utilisé contre Hillary", a expliqué la source.

Epstein est mort dans une cellule de prison en 2019 alors qu'il attendait son procès pour de multiples accusations, notamment de trafic sexuel. Il a plaidé non coupable. Sa mort a été décrite comme un suicide par les autorités. En décembre, sa confidente Ghislaine Maxwell a été reconnue coupable et condamnée par un tribunal fédéral étatsunien pour plusieurs accusations liées au trafic sexuel de mineurs.