Evasion immunitaire. Présence de poussées infectieuses avec le variant omicron du SRAS-CoV-2 malgré des injections d'une 3ème dose du vaccin ARNm (The Lancet)

Poussées infectieuses avec le variant omicron du SRAS-CoV-2 malgré des doses de rappel du vaccin ARNm Article originel : Breakthrough infections with SARS-CoV-2 omicron despite mRNA vaccine booster dose Par Constanze Kuhlmann Carla Konstanze Mayer Mathilda Claassen Tongai Maponga Wendy A Burgers Roanne Keeton et al. The Lancet. 18.01.22

Le variant préoccupant le plus récent du SRAS-CoV-2 a été baptisé omicron. Son potentiel d'évasion immunitaire a été prédit par les données génomiques et a été confirmé de manière préliminaire par l'observation d'une incidence accrue de réinfections et de percées infectieuses.

Ce phénomène a suscité des appels à l'intensification des programmes de vaccination, notamment par l'administration de doses de rappel du vaccin.

Un groupe de visiteurs allemands qui avaient reçu trois doses de vaccins contre le SRAS-CoV-2, dont au moins deux doses d'un vaccin à ARNm, a connu des infections par omicron entre la fin novembre et le début décembre 2021, alors qu'il se trouvait au Cap, en Afrique du Sud. Le groupe était composé de cinq femmes blanches et de deux hommes blancs), âgés en moyenne de 27-7 ans (fourchette de 25-39) et présentant un indice de masse corporelle moyen de 22-2 kg/m2 (fourchette de 17-9-29-4), sans antécédents médicaux pertinents. Quatre des individus participaient à une formation clinique élective dans différents hôpitaux du Cap, tandis que les autres étaient en vacances...