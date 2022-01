Françafrique vs Russafrique. De Washington à Alger, comment Paris intrigue pour retarder l'arrivée de Wagner. Les coulisses du poker menteur Macron-Poutine (AI)

Wagner : les coulisses du poker menteur entre Macron et Poutine

Les négociations entre la junte malienne et Wagner se sont encore accélérées ces derniers jours, obligeant Paris à mettre sur la table ses dernières cartes pour bloquer l'arrivée des paramilitaires russes à Bamako. Emmanuel Macron a par ailleurs personnellement mis en garde Vladimir Poutine lors d'un appel téléphonique mi-octobre. Dans le même temps, l'UE vient de suspendre son appui budgétaire à Bamako, emboîtant le pas à la France.

Officiellement, l’entretien téléphonique du 11 octobre entre Angela Merkel, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine portait sur l’Ukraine et les accords de Minsk de 2019. Mais officieusement, un autre dossier a très vite été mis sur la table à l’initiative du chef de l’Etat français : le Mali. Emmanuel Macron a tenté de se montrer ferme en expliquant à son homologue russe que l’arrivée du groupe paramilitaire Wagner au Mali serait considérée par la France ni plus ni moins qu’une « agression caractérisée« . Un avertissement qui a été renouvelé quelques jours plus tard par une délégation du ministère français des armées en visite à Moscou dans le cadre d’un point d’étape sur la relation bilatérale entre les deux pays. Le patron Afrique du Quai d’Orsay, Christophe Bigot, s’était lui-même rendu dans la capitale russe début septembre pour évoquer le sujet avec le vice-ministre des affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov (AI du 06/10/21).

A chacun de ces échanges, Macron comme ses diplomates ont reçu de leurs interlocuteurs une réponse bien rodée depuis 2018 : « Wagner est une société de droit privé n’ayant aucun lien avec l’Etat russe« . Une affirmation largement contestée par Paris, qui souligne les nombreuses passerelles entre la société de paramilitaires et les services de sécurité russes...

