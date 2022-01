Ignorez l'hystérie : 2022 sera l'année du retour à la normale (The Telegraph)

Ignorez l'hystérie : 2022 sera l'année du retour à la normale. Article originel : Ignore the hysteria: 2022 will be the year we get back to normal Par Janet Daley The Telegraph, 1.12.22

Il n'y aura plus de confinements, Boris gardera son emploi - et les services de santé continueront à fonctionner.

Comme à l'accoutumée, je vais consacrer cette première chronique de la nouvelle année aux prédictions négatives : les choses qui ne se produiront pas en 2022. En premier lieu, il y a la question qui touche directement la plupart de nos vies. Il n'y aura plus de confinements, qu'ils soient obligatoires ou plus insidieux et psychologiquement coercitifs. Les confinements sont terminés. Non seulement parce qu'ils causent des dommages économiques dévastateurs - ce qui, selon la gauche, ne concerne que les capitalistes déchaînés - mais aussi parce qu'ils sont désormais clairement considérés comme un danger pour nos principes constitutionnels fondamentaux.

Assigner une population entière à résidence, intervenir explicitement dans les domaines les plus intimes des relations privées et interdire les contacts personnels du type de ceux que l'on croyait autrefois essentiels à une vie normale, est désormais considéré comme inacceptable par pratiquement tous ceux qui ne sont pas des aspirants totalitaires. Étant donné que la seule opposition parlementaire officielle à ces mesures est venue, non pas des partis d'opposition officiels, mais de l'arrière-ban du gouvernement lui-même, une grande partie des médias suggérera que le Premier ministre n'a renoncé à de nouvelles mesures de confinement que sous la menace d'une rébellion au sein de son parti.

C'est très regrettable pour la crédibilité de Boris Johnson lui-même. Même s'il parvenait maintenant à présenter des arguments extrêmement convaincants pour refuser d'imposer à nouveau de sévères restrictions à la vie ordinaire, sa sincérité serait sujette à caution. On croira - même sans la réitération de ce message par les médias audiovisuels - qu'il n'est parvenu à cette conclusion que parce qu'il y a été contraint. En fait, il y a un argument plus profond contre les restrictions sociales extrêmes que même ceux que les rebelles conservateurs présentent habituellement - et Downing Street en est presque certainement conscient. C'est-à-dire que les gens ne veulent tout simplement plus s'y soumettre.

Si le gouvernement, par exemple, avait tenté d'"annuler Noël", comme le titrent les journaux, ou s'il avait agi une fois de plus pour empêcher les familles et les amis de se rencontrer, il y aurait eu (et il y aurait dans un avenir prévisible) une désobéissance civile massive. On ne peut réprimer les impulsions humaines normales que pendant un certain temps. Cette résistance sociale généralisée aurait une conséquence dévastatrice pour la stabilité de notre système politique. L'autorité morale du gouvernement démocratiquement élu serait sapée à un point qui pourrait être irréparable. L'idée d'être responsable de cette catastrophe est la véritable raison pour laquelle le gouvernement Johnson n'essaiera pas d'imposer de nouveaux lockdowns...

Lire la suite