Il est temps de renverser les élites faillies du confinement (The Telegraph)

Il est temps de renverser les élites faillies du confinement Article originel : It's time to topple the failed lockdown elites Par Camilla Tominey The Telegraph, 21.01.22

Les mauvaises personnes sont aux commandes depuis 2020. Abandonnez les dernières restrictions et laissez-nous reprendre le contrôle de nos vies.

Sophie Corcoran, étudiante à l'université, n'aurait pas pu décrire de façon plus crue les effets dévastateurs de la Covid sur sa génération.

Après l'annonce, mercredi, que les élèves du secondaire ne seraient plus obligés de porter des masques, la jeune étudiante de Durham, devenue commentatrice politique, a déclaré en larmes sur GB News : "J'ai regardé et j'ai eu l'impression que ma vie entière s'écroulait à cause de ce que ce gouvernement a fait aux jeunes". C'est une femme qui s'est présentée pour les conservateurs aux élections locales de 2021.

Se rappelant qu'elle était en dernière année d'école lorsque les restrictions draconiennes ont été introduites en 2020, elle a fait référence aux enseignants qui "criaient" aux élèves de 7e année à propos de leurs masques plutôt que de se concentrer sur leur enseignement, ajoutant : "Les représentants syndicaux principaux viennent dire que c'est ce que l'école aurait dû mettre en place, mais ils ne se souciaient pas de ce que cela nous faisait."

Pourtant, dans un autre signe de la façon dont certains dans l'établissement d'enseignement de gauche ont passé la pandémie à se donner la priorité sur les élèves, nous lisons maintenant que des dizaines de chefs d'établissement défient le gouvernement sur les masques dans la salle de classe en insistant pour que les enfants continuent à les porter malgré la modification des directives officielles.

Plus de 100 écoles ont écrit aux parents pour dire que les élèves doivent continuer à porter des masques en classe, malgré l'annonce du Premier ministre selon laquelle ils ne sont plus nécessaires.

Boris Johnson a décrété qu'à partir du 26 janvier, il ne sera plus nécessaire de les porter dans les couloirs ou les parties communes.

Naturellement, les syndicats d'enseignants l'ont accusé de bafouer son "devoir de diligence" envers les enseignants - démontrant une fois de plus leur mépris total pour le bien-être des enfants dont ils ont la charge.

La vérité est que le port de masques dans les écoles n'a jamais eu de sens pour moi. Nonobstant le manque de clarté sur l'efficacité du port de masques non chirurgicaux, les enfants sont sans doute les porteurs de masques les moins hygiéniques et les plus inefficaces de tous...

