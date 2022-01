Interview du Dr Malone, l'un des inventeurs des vaccins ARN (Vidéo)

Le Dr Robert Malone est l'inventeur des neuf brevets originaux sur les vaccins à ARNm, qui ont été déposés en 1989 (comprenant à la fois l'idée des vaccins à ARNm et les expériences originales de preuve de principe) et la transfection à l'ARN. Le Dr Malone a publié près de 100 articles dans des revues à comité de lecture, qui ont été cités plus de 12 000 fois. Depuis janvier 2020, le Dr Malone dirige une grande équipe qui se concentre sur la conception de la recherche clinique, le développement de médicaments, la modélisation informatique et les mécanismes d'action des médicaments réadaptés pour le traitement du COVID-19. Le Dr Malone est le directeur médical de The Unity Project, un groupe de 300 organisations à travers les États-Unis qui s'opposent aux vaccins COVID obligatoires pour les enfants. Il est également président du Global Covid Summit, une organisation regroupant plus de 16 000 médecins et scientifiques qui s'engagent à dire la vérité au pouvoir sur la recherche et le traitement de la pandémie de COVID.