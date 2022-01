"Je me sentais comme une criminelle" : Renata Voracova parle de son expulsion d'Australie (The Guardian)

"Je me sentais comme une criminelle" : Renata Voracova parle de son expulsion d'Australie.

Article originel : ‘I felt like a criminal’: Renata Voracova on being kicked out of Australia

The Guardian, 13.01.22







Une joueuse de tennis affirme qu'on l'a obligée à se déshabiller pendant l'interrogatoire.

La WTA offre son soutien à une joueuse tchèque qui n'a "rien fait de mal".

La joueuse de double tchèque Renata Voracova, qui a été expulsée d'Australie après l'annulation de son visa, a raconté qu'elle s'était "sentie comme une criminelle" et qu'elle avait été obligée de se déshabiller par la Australia Border Force lors d'un interrogatoire.

Voracova avait initialement été autorisée à entrer en Australie grâce à une exemption médicale accordée après avoir eu une réaction indésirable à une infection Covid et avait même participé à un tournoi à Melbourne.

Cependant, suite à l'annulation du visa de Novak Djokovic sur la base d'une exemption similaire, Voracova a reçu l'ordre de quitter le pays et a été expulsée samedi...

