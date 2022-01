Je suis une théoricienne de la conspiration de la Covid (The Spectator)

Je suis une théoricienne de la conspiration de la Covid.

Article originel : I’m a Covid conspiracy theorist

Par Amber Athey*

The Spectator, 12.01.22

Ne le sommes-nous pas tous, à ce stade ?

C'est officiel, je suis une théoricienne de la conspiration Covid. Ne le sommes-nous pas tous, à ce stade ?

Lorsque j'avais l'habitude de partager mes opinions interdites sur le virus et les vaccins, mes connaissances me traitaient de folle et mes amis pensaient que je plaisantais. Ils s'écriaient que je ne croyais sûrement pas que les vaccins pouvaient affecter ma fertilité, ou que les responsables gouvernementaux ne nous permettraient pas de revenir à la normale si nous nous faisions tous vacciner, ou que les chiffres des hospitalisations et des décès dus à la Covid pouvaient être artificiellement gonflés.

Mais avec chaque nouvel aveu des Centers for Disease Prevention and Controls (CDC), chaque étude et chaque reportage, nous, les "théoriciens de la conspiration", sommes justifiés. Et tous ceux qui se sont moqués de notre méfiance à l'égard des responsables de la santé publique sont en train de manger leur chapeau.

Je n'ai pas toujours été aussi obstinée à propos de la pandémie. Je croyais naïvement que les "quinze jours pour ralentir la propagation" étaient une mesure temporaire destinée à protéger nos familles et à éviter de submerger les hôpitaux. Dès que le gouvernement a commencé à changer les règles du jeu pour pouvoir poursuivre les mesures d'isolement, j'ai compris que je m'étais laissé abuser. Je me suis juré de ne plus jamais le faire.

Il s'avère qu'un scepticisme agressif, voire une incrédulité totale à l'égard de tout ce que le gouvernement vous dit pendant une pandémie, est une politique assez fiable.

L'idée que le virus a été fabriqué et qu'il a fui, intentionnellement ou non, d'un laboratoire de Wuhan est passée du statut de théorie du complot à celui de scénario le plus probable pour l'origine du virus.

L'hydroxychloroquine est passée de "nettoyant pour aquarium" et l'ivermectine de "vermifuge pour chevaux" à des traitements précoces potentiellement efficaces contre la Covid. Un examen approfondi des données finira par prouver que des centaines de milliers de vies auraient pu être sauvées grâce à l'utilisation de thérapeutiques, mais cela n'aurait pas rapporté autant d'argent aux entreprises pharmaceutiques.

Les femmes qui craignaient que les vaccins n'affectent leur fertilité ont été traitées de folles, mais aujourd'hui, le régime de santé publique admet que les vaccins à ARNm peuvent entraîner des modifications "légères" et "temporaires" des cycles menstruels des femmes. Combien de temps faudra-t-il attendre pour apprendre que ces changements ne sont pas si "légers" que cela et qu'ils pourraient avoir des effets à long terme sur le système reproductif des femmes ?

Les scientifiques du gouvernement ont hurlé aux jeunes gens en bonne santé de ne pas revenir à la normale parce qu'ils allaient inévitablement mourir du virus ou tuer d'autres personnes. Nous savons maintenant que la propagation asymptomatique accidentelle ne constitue pas une menace pour les autres et que la grande majorité des personnes décédées du virus étaient âgées et/ou présentaient de multiples autres comorbidités.

Ceux qui ont averti que les vaccins n'étaient pas aussi efficaces qu'on le prétendaient ont été dénoncés comme des anti-vaxx et une menace pour la santé publique. La directrice des CDC, Rochelle Walensky, confirme aujourd'hui que les vaccins n'empêchent pas les gens d'attraper ou de propager le virus, ce qui met à mal tous les arguments en faveur de l'obligation vaccinale. Nous avons appris assez rapidement après leur approbation d'urgence que l'efficacité des vaccins diminue avec le temps. Dans une vidéo qui a curieusement été retirée des médias sociaux, le PDG de Pfizer a admis que deux doses de son vaccin ne suffisent pas à combattre laevariant omicron et que même trois injections n'offrent qu'une protection "décente" contre l'hospitalisation. L'Union européenne a récemment averti que des rappels constants pouvaient même affaiblir le système immunitaire et a déconseillé une quatrième injection.

Nous n'étions pas autorisés à remettre en question les chiffres des décès et des hospitalisations. Pourtant, ce discours a commencé à s'effriter lorsqu'il a été confirmé que l'administration Cuomo de New York avait falsifié ses données sur les décès dans les maisons de retraite pour sauver la face politiquement. Le week-end dernier, le directeur des CDC a indiqué que des données seraient bientôt disponibles sur le nombre de décès dus à la Covid et sur le nombre de décès avec la Covid. Cela signifierait qu'une partie des quelque 900 000 personnes dont on nous a dit qu'elles étaient mortes à cause de la Covid ont peut-être simplement été testées positives lorsqu'elles ont été hospitalisées pour d'autres problèmes.

Comment pouvez-vous regarder toutes les "théories du complot" sur la Covid se réaliser et ne pas vous considérer comme un "théoricien du complot" ? N'est-il pas rationnel de se méfier par réflexe des personnes qui vous ont menti à plusieurs reprises ? Trompe-moi une fois, honte à toi ; trompe-moi deux fois, honte à moi.





*Amber Athey est la rédactrice en chef du Spectator à Washington. Elle est membre senior de l'Institut Steamboat et a été correspondante à la Maison Blanche pour le Daily Caller.