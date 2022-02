Joe Rogan s'excuse d'avoir provoqué le boycott de Spotify avec des épisodes "controversés" du podcast sur la Covid (The Telegraph)

Joe Rogan s'excuse d'avoir provoqué le boycott de Spotify avec des épisodes "controversés" du podcast sur la Covid. Article originel : Joe Rogan apologises for prompting Spotify boycott with 'controversial' Covid podcast episodes The Telegraph, 31.01.22

Le célèbre podcasteur étatsunien Joe Rogan s'est excusé suite à une réaction négative à la "désinformation" sur la Covid-19 dans son programme, alors que la plateforme d'hébergement Spotify a déclaré qu'elle ajouterait un "avis sur le contenu" à tout épisode où il est question du coronavirus.

Rogan, un éminent sceptique des vaccins, a suscité la controverse avec ses points de vue sur la pandémie et sur les vaccins et les mandats gouvernementaux pour contrôler la propagation du virus diffusés dans son podcast le plus populaire, "The Joe Rogan Experience".

Dans un message vidéo Instagram de 10 minutes publié dimanche soir, il s'est excusé auprès de Spotify pour le contrecoup mais s'est défendu d'avoir invité des invités controversés.

"Si je vous ai emmerder, j'en suis désolé", a déclaré Rogan. "Je ferai de mon mieux pour essayer d'équilibrer ces points de vue plus controversés avec les perspectives d'autres personnes afin que nous puissions peut-être trouver un meilleur point de vue."

Les auteurs-compositeurs-interprètes Neil Young et Joni Mitchell ont annoncé la semaine dernière qu'ils retiraient leur musique de Spotify pour protester contre la désinformation sur le coronavirus diffusée sur la plateforme...



Le prince Harry et son épouse Meghan, la duchesse de Sussex, ont également fait part de leur inquiétude à Spotify concernant la désinformation sur la Covid-19, mais continueront à travailler avec la société, a déclaré dimanche un porte-parole de leur fondation Archewell.

Quelque 270 scientifiques et professionnels de la santé ont également écrit à Spotify pour lui demander d'empêcher Rogan de diffuser des informations erronées.

Rogan a signé un contrat de 75 millions de livres sterling avec Spotify en 2020 et compte environ 11 millions d'auditeurs par épisode, ce qui le rend beaucoup plus populaire que n'importe quel présentateur de journal télévisé du pays.

Le commentateur musclé de l'UFC affirme qu'il n'est pas un anti-vaxx, mais il a utilisé sa plateforme pour promouvoir, et accueillir des invités qui promeuvent, une multitude de "théories" sans fondement sur la pandémie...



