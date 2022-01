L'affaire Novak Djokovic montre que la politique australienne de la Covid est hystérique et paranoïaque (The Telegraph)

L'affaire Novak Djokovic montre que la politique australienne de la Covid est hystérique et paranoïaque

Article originel : Novak Djokovic affair exposes Australia's Covid policy as hysterical and paranoid

Par Mark Higgie*

The Telegraph, 10.01.22



Djokovic a tout fait dans les règles, tandis que la tentative du gouvernement australien d'annuler son visa a l'air de jouer avec la foule.



Après deux ans de confinements et de restrictions férocement policés, les Australiens, comme les Britanniques, se sentent à juste titre indignés lorsqu'ils perçoivent une règle pour les élites - qu'il s'agisse des participants aux jamborees du G20 et de la COP26, des célébrités d'Hollywood ou des stars du tennis - et une autre pour le reste d'entre nous.

Mais Novak Djokovic a respecté toutes les règles et mérite des excuses pour le traitement qu'il a reçu. En tentant d'annuler son visa, le gouvernement australien instrumentalise le public.

L'affaire Djokovic va malheureusement alimenter le sentiment international que l'Australie, longtemps considérée à juste titre comme une terre de bon sens robuste, est devenue hystérique et paranoïaque en réponse à la pandémie.

L'Australie a le mérite d'avoir réagi rapidement et efficacement au virus et d'avoir récemment mis en place des vaccins à la vitesse de l'éclair. Mais cela s'est vite transformé en une obsession d'atteindre le zéro-Covid, ce qui a conduit à des réactions disproportionnées et absurdes telles que le confinement de villes et d'États entiers pour une poignée de cas et le fait que les Australiens se sont longtemps vu refuser le droit de quitter le pays ou d'y entrer.

Le gouvernement Morrison prétend que pour entrer en Australie, il faut non seulement un visa, mais aussi satisfaire à des "conditions d'entrée" distinctes de la Covid, qui ne sont contrôlées qu'à l'arrivée. Cette affirmation est ridicule.

Comme c'est le cas dans d'autres pays, toutes les conditions d'entrée devraient être réglées avant que le visa ne soit délivré et que le visiteur ne monte dans l'avion - comme l'a clairement fait Djokovic.

Le juge fédéral Anthony Kelly a sauvé un peu de la réputation de l'Australie dans cette affaire en annulant l'annulation du visa de Djokovic par le gouvernement.

Ce faisant, il a noté le traitement minable que Djokovic a reçu de la part des agents frontaliers à son arrivée à Melbourne, qui ont annulé son visa sans lui donner l'occasion de parler d'abord à Tennis Australia et l'ont incité, sur la base d'une "justification fallacieuse", à ne pas prendre contact avec ses avocats.

Bien qu'un juge ait libéré Djokovic tôt hier, le ministre fédéral de l'immigration a le pouvoir d'annuler le visa de Djokovic une deuxième fois - ce qui aurait pour effet indéfendable d'interdire à Djokovic de visiter l'Australie pendant trois ans.

Quand on est dans un trou, il ne faut pas continuer à creuser.

Comme l'a dit Clive James, le problème des Australiens n'est pas que tant d'entre eux descendent des bagnards, mais que tant d'entre eux descendent des gardiens de prison. Il ne nous reste plus qu'à espérer que la pandémie est sur le déclin et que nous pourrons bientôt nous concentrer à nouveau sur des gens comme Djokovic sur le court de tennis plutôt que dans les tribunaux.

*Mark Higgie a été ambassadeur d'Australie auprès de l'UE et conseiller international de l'ancien premier ministre Tony Abbott.