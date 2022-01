L’ancien chef du comité de vaccination au Royaume-Uni dit qu’il faut arrêter la vaccination de masse après la 3ème dose, traiter le virus comme la grippe, reprendre une vie normale, et ne mettre l’accent que sur ceux qui peuvent développer une forme grave.

— Ze New Bigoudi (@zebodag) January 9, 2022

L’ancien chef du comité de vaccination au Royaume-Uni dit qu’il faut arrêter la vaccination de masse après la campagne de 3ème dose, traiter le virus comme la grippe, reprendre une vie normale, et ne mettre l’accent que sur ceux qui peuvent développer une forme grave. https://t.co/TbzAZ3Jy1v

MAJ: Commentaires de SLT : On ne comprend pas bien pourquoi l'ancien chef du comité de vaccination au Royaume-Uni appelle à mettre fin à la campagne de vaccination après la campagne de rappel, c'est à dire après la 3ème dose alors que l'on sait son peu d'efficacité sur le variant Omicron et que celui-ci reste peu pathogène bien que fort contagieux.

[Vidéo] Dr Malone, un des inventeurs du vaccin à ARNm il y a 30 ans : "Omicron est tellement infectieux et peu pathogène qu'il est l'équivalent d'une vaccination mondiale gratuite à virus atténué" (Fox News)

Ne vaudrait-il pas mieux arrêter tout court la campagne de vaccination de masse ? Les autorités sanitaires des pays européens envisagent-elles de faire la 3ème dose coûte que coûte comme en Israël puis d'arrêter les frais ?