L'ancien chef du groupe de travail britannique sur les vaccins déclare qu'il faut mettre fin aux vaccinations de masse et vivre avec la Covid (The Guardian)

Mettre fin aux vaccinations de masse et vivre avec la Covid, selon l'ancien chef du groupe de travail sur les vaccins.

Article originel : End mass jabs and live with Covid, says ex-head of vaccine taskforce

Par James Tapper et Michael Savage et Robin McKie

The Guardian, 9.10.22



Le Dr Clive Dix affirme que nous devons traiter le virus comme la grippe.

La Covid devrait être traitée comme un virus endémique similaire à la grippe et les ministres devraient mettre fin à la vaccination de masse après la campagne de rappel, a déclaré l'ancien président du groupe de travail britannique sur les vaccins.

Alors que les responsables de la santé et les principaux conservateurs font également pression pour obtenir un plan post-pandémique pour un NHS en difficulté, le Dr Clive Dix a appelé à repenser en profondeur la stratégie Covid du Royaume-Uni, en inversant l'approche des deux dernières années et en revenant à une "nouvelle normalité".

"Nous devons analyser si nous utilisons la campagne de rappel actuelle pour assurer la protection des personnes vulnérables, si cela est jugé nécessaire", a-t-il déclaré. "La vaccination de masse de la population au Royaume-Uni devrait maintenant prendre fin."...



