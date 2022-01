L'Indian Council of Medical Research de l'INDE rejette le Molnupiravir de Merck comme antiviral pour la COVID-19 - inefficacité et problèmes de sécurité matérielle (TrialSite News)

L'ICMR de l'INDE rejette le Molnupiravir de Merck comme antiviral pour la COVID-19 - inefficacité et problèmes de sécurité matérielle Article originel : INDIA ICMR Rejects Merck’s Molnupiravir as Antiviral for COVID-19—Not Effective & Material Safety Concerns TrialSite News, 13.01.22

Bien que Merck ait emprunté ce que de nombreux critiques, y compris cette plateforme, ont appelé un chemin tortueux et sinueux pour commercialiser le Molnupiravir - y compris des accords signés avec de multiples producteurs pharmaceutiques en Inde - les perspectives de la thérapie antivirale en Inde semblent sombres. Pourquoi ? Comme TrialSite l'a rapporté, l'organisme de recherche médicale le plus important d'Inde, l'Indian Council of Medical Research (ICMR), a déclaré qu'en dépit de l'approbation du médicament par l'organisme de réglementation des médicaments de ce pays - le Drugs Controller General of India (DCGI) - le médecin en chef de l'ICMR, Balram Bhargava, a récemment déclaré publiquement que son groupe influent avait des "préoccupations majeures en matière de sécurité" liées au molnupiravir. Aujourd'hui, le Times of India et plusieurs autres médias de la deuxième nation la plus peuplée du monde rapportent qu'un groupe de travail national de l'ICMR axé sur la COVID-19 choisira de ne pas recommander le médicament antiviral molnupiravir dans son protocole de gestion clinique de la COVID-19. Les contribuables étatsuniens ont subventionné ce produit, avec 356 millions de dollars pour soutenir la recherche et 1,2 milliard de dollars en contrats d'approvisionnement garantis.



Préoccupations en matière de sécurité

Même si l'utilisation du molnupiravir a été autorisée en urgence aux Etats-Unis, en Europe et dans d'autres pays...