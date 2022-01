La Catalogne supprime le passeport Covid-19 (France Soir)

Le gouvernement catalan reconnaît qu'une grande partie de la population est susceptible d'être infectée par le virus et que, dans ces conditions, le passeport perd de son efficacité. Aussi la commission Covid a-t-elle décidé, le mercredi 26 janvier dernier, de retirer le certificat Covid obligatoire pour les gymnases et les restaurants. La décision de la commission déléguée a été adoptée après évaluation du rapport du comité d'experts de la Généralité et a publié sa décision dans le Journal officiel de la Généralité de Catalogne (DOGC) ce jeudi. Cette mesure est entrée en vigueur hier, vendredi 28 janvier.

Le variant Omicron signe la fin des restrictions

Selon le gouvernement, « il a été démontré que le variant Omicron a un effet d'échappement immunitaire et diminue donc la prévention des infections, par rapport au variant Delta », comme l'indique le document du comité des experts.

En ce sens, « une partie importante de la population est à nouveau susceptible d'être infectée par le virus, indépendamment de son statut vaccinal ou du fait qu'elle ait déjà contracté la maladie », ajoute le communiqué. Pour cette raison, « l'efficacité de l'utilisation obligatoire du certificat Covid diminue ».

Un point sur les données épidémiologiques en Catalogne : Une moyenne de 30 000 nouveaux cas par jour

Une moyenne de 50 décès par jour

3 000 patients admis en hôpital

Occupation des unités de soins intensifs en baisse

La principale caractéristique du variant Omicron, outre sa forte transmissibilité, qui a conduit la Catalogne à enregistrer jusqu'à 250 000 cas positifs par semaine, est sa gravité réduite. Le taux de positifs qui se retrouvent dans les unités de soins intensifs des hôpitaux est inférieur à celui des variants précédents, ce qui encourage le gouvernement à réduire les restrictions.

Une augmentation des infections, mais sans risque

Le ministre de la Santé du gouvernement catalan, Josep Maria Argimon, a déclaré la semaine dernière : « Si j'avais su que le variant Omicron était ce qu'il était, je n'aurais évidemment pas pris ces restrictions ».

En ce qui concerne la fin des restrictions, le responsable de l'épidémiologie de l'hôpital Clínic de Barcelone, Antoni Trilla, a déclaré jeudi à l’antenne de Catalunya Ràdio qu'il pensait probable une augmentation des infections, mais qu'il ne voit pas de « risque sanitaire grave » pour la majorité de la population.

Nous avons pu rencontrer quelques personnes sur place pour savoir comment était perçue la gestion de crise, plus spécifiquement le passeport Covid...

Lire la suite