La malédiction de la Covid : les dirigeants politiques peuvent-ils survivre à leur mesure sanitaire contre la pandémie ? (The Telegraph)

La malédiction de la Covid : un dirigeant peut-il survivre à la pandémie ?

Par Fraser Nelson

The Telegraph, 18.01.22

L'avenir politique pourrait bien appartenir à ceux qui sauront restaurer les libertés arrachées par les mesures de confinement.



Si Boris Johnson voulait se consoler, il pourrait dire qu'il est loin d'être le seul politicien à avoir de profonds problèmes politiques post-Covid. Personne, pas même Keir Starmer, n'est à l'abri d'un examen minutieux de son comportement en situation de confinement- et presque aucun dirigeant, où que ce soit dans le monde, ne peut prétendre que sa stratégie de lutte contre la pandémie a été un succès. Tout le monde a parié et, dans une mesure plus ou moins grande, tout le monde a perdu. C'est maintenant que les comptes politiques commencent.

De l'Australie à Israël, la plupart de ceux qui étaient au pouvoir au début de la pandémie ont perdu le pouvoir ou semblent sur le point de le perdre. Les mesures de confinement ont provoqué l'agonie, mais pas les avantages promis par leurs partisans. Neil Ferguson, de l'Imperial, a prédit que le confinement qu'il recommandait pourrait réduire le nombre de décès à environ 20 000 - dont les deux tiers, selon lui, seraient de toute façon morts dans l'année. Le nombre de morts est aujourd'hui sept fois supérieur à ce chiffre, après que la Grande-Bretagne ait subi certains des confinements les plus stricts et les plus longs du monde.

En Suède, à l'autre extrême, le Premier ministre qui a évité les lockdowns a perdu le pouvoir après une lutte de pouvoir au sein de la coalition. Grâce à la retenue de Stefan Löfven, la Suède s'est retrouvée sans diktat et a subi le moins de dommages économiques en Europe en 2020. Mais il n'y a pas eu de dividende politique pour lui. Les décès qui ont eu lieu - dont la moitié dans des maisons de retraite mal protégées - n'ont pas été pardonnés. La récompense de Löfven pour avoir évité que Covid ne fasse la une des journaux était de se faire saborder par des questions banales comme le contrôle des loyers.

Dans le monde entier, il est difficile de trouver un dirigeant qui puisse réellement prétendre que sa politique Covid a été un succès. Il n'est que trop facile de trouver des dirigeants qui ont paniqué et abandonné leurs principes précédemment vantés. "Nous ne sommes pas un pays qui rend la vaccination obligatoire", a déclaré Justin Trudeau. Mais son gouvernement l'explore maintenant, une suite logique pour un Canada qui a imposé des politiques draconiennes de " no-jab, no-job " pour le personnel des transports publics. Le Québec propose même une taxe pour les non-babagistes. Le taux d'approbation de la façon dont Trudeau a géré la pandémie était de 59 % à la même époque l'année dernière ; il est maintenant de 41 %.

L'Australie abandonne désormais sa politique de "zéro Covid", mais Scott Morrison, son Premier ministre, peine à entraîner son pays avec lui. Sa décision de se fermer au reste du monde s'est accompagnée d'un coût social énorme et de certains des plus longs confinements du monde. Le nombre de morts en Australie était le plus bas du G20 et le pays rouvre maintenant, à un variant omicron bien plus léger. Passer de "zéro Covid" à ce qu'il avait l'habitude de dénigrer en disant "let it rip" semble être un changement trop vertigineux pour que de nombreux Australiens puissent y faire face. Son gouvernement de coalition a maintenant huit points de retard dans les sondages d'opinion, et des élections sont prévues au plus tard en mai.,,

