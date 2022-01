La plupart des démocrates U.S croient à tort que les vaccins offrent une meilleure protection que l'immunité naturelle (Daily Sceptic)

La plupart des démocrates croient à tort que les vaccins offrent une meilleure protection que l'immunité naturelle Article originel : Most Democrats Wrongly Believe That Vaccines Provide More Protection Than Natural Immunity Par Noah Carl Daily Sceptic, 5.01.22

J'ai déjà écrit sur les perceptions biaisées des gens quant aux risques de la Covid. Fait intéressant, mais peut-être pas surprenant, les perceptions sont plus faussées chez les démocrates que chez les républicains.



Pas plus tard qu'en septembre de cette année - c'est-à-dire plus d'un an et demi après le début de la pandémie - 41 % des démocrates ont déclaré que le risque d'hospitalisation en l'absence de vaccination était d'au moins 50 % ! (Le chiffre réel est au moins dix fois inférieur).

Une nouvelle enquête révèle une autre erreur répandue chez les démocrates. Les 15 et 16 décembre, Rasmussen Reports a posé la question suivante à un échantillon représentatif d'Etatsuniens :

Qu'est-ce qui est le plus efficace pour prévenir la COVID-19 : l'immunité naturelle due à une infection antérieure par le virus ou la vaccination contre le virus ? Ou l'immunité naturelle et la vaccination sont-elles toutes deux aussi efficaces ?



La réponse correcte, selon l'institut de sondage, est qu'ils sont "également efficaces". Je ne suis pas d'accord. Plusieurs études ont montré que l'immunité naturelle offre une meilleure protection. Cependant, la bonne réponse n'est certainement pas "se faire vacciner".

Parmi les républicains, 43 % ont donné ce que je considère comme la réponse correcte, à savoir "l'immunité naturelle", et seulement 25 % ont répondu "se faire vacciner". Pourtant, parmi les démocrates, une majorité non négligeable de 61 % a répondu "se faire vacciner", tandis que seulement 17 % ont répondu "immunité naturelle".



Il y a une mise en garde. Certaines personnes interrogées ont pu interpréter la question "Qu'est-ce qui est le plus efficace" comme signifiant "Quel est le meilleur moyen d'acquérir une immunité contre la Covid". Et au moins pour les personnes âgées et cliniquement vulnérables, la réponse correcte à cette question pourrait bien être "se faire vacciner".

Cela dit, l'interprétation la plus naturelle de la question "Lequel est le plus efficace ?" est clairement celle voulue par l'institut de sondage, à savoir "Lequel protège le mieux contre l'infection".

Alors, pourquoi un pourcentage aussi important de la population étatsunienne - 41% au total - croit-il à tort que les vaccins offrent une meilleure protection que l'immunité naturelle ?

En fait, ce n'est pas surprenant quand on sait combien de scientifiques ont nié ou minimisé l'immunité naturelle à la Covid. Rappelez-vous le mémorandum John Snow de l'année dernière, qui affirmait que "rien ne prouve l'existence d'une immunité protectrice durable contre le SRAS-CoV-2 après une infection naturelle". (Le mémorandum était cosigné par la directrice du CDC, Rochelle Walensky).

On peut difficilement s'attendre à ce que les gens aient des croyances exactes lorsque les scientifiques ne leur donnent pas des informations exactes. À ce stade, une correction s'impose : "Nous nous sommes trompés : il existe des preuves d'une immunité protectrice durable après une infection naturelle".