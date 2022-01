La quatrième vague de Covid, alimentée par Omicron, est passée, déclare l'Afrique du Sud, qui assouplit les restrictions. Israël a commencé à proposer une 4ème dose aux personnes à risque, le Chili, le Royaume-Uni, l'Allemagne... s'apprêtent à faire de même (The Guardian)

La quatrième vague de Covid, alimentée par Omicron, est passée, déclare l'Afrique du Sud, qui assouplit les restrictions. Article originel : Omicron-fuelled fourth Covid wave has passed, says South Africa, as it eases restrictions The Guardian, 31.12.21

Les cas ont chuté de près de 30 % en une semaine, selon les autorités, alors qu'Israël approuve la quatrième injection de rappel et que les rassemblements du Nouvel An sont restreints dans le monde entier.

Les données du département de la santé d'Afrique du Sud ont montré une diminution hebdomadaire de 29,7 % des nouveaux cas détectés au cours de la semaine se terminant le 25 décembre, a indiqué le gouvernement. Les admissions à l'hôpital ont diminué dans huit des neuf provinces d'Afrique du Sud.

L'Afrique du Sud, avec près de 3,5 millions d'infections et 91 000 décès, a été le pays le plus touché par la pandémie sur ces deux plans, et c'est là que le variant Omicron du coronavirus a été détectée pour la première fois le mois dernier.

Le pays se trouve au plus bas des cinq niveaux d'alerte Covid-19.

Outre la levée des restrictions sur la circulation publique, le gouvernement a également décidé que les magasins d'alcool ayant une licence d'exploitation au-delà de 23 heures peuvent revenir à des conditions de licence complètes, une aubaine pour les commerçants et les entreprises durement touchés par la pandémie et qui cherchent à se rétablir pendant la période des fêtes.

Toutefois, les rassemblements publics sont limités à un maximum de 1 000 personnes à l'intérieur et de 2 000 personnes à l'extérieur. Le port du masque dans les lieux publics reste également obligatoire, toute infraction étant considérée comme une infraction pénale.

La note plus optimiste après deux ans de pandémie mondiale a été reprise par le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a déclaré sur Linkedin que le monde disposait des "outils pour mettre fin à cette calamité".

"Après deux ans, nous connaissons maintenant bien ce virus", a-t-il écrit. "Nous connaissons les mesures éprouvées pour contrôler la transmission : utilisation de masques, évitement des foules, maintien d'une distance physique, pratique de l'hygiène des mains et des voies respiratoires, ouverture des fenêtres pour la ventilation, tests et recherche des contacts. Nous savons comment traiter la maladie qu'elle provoque et améliorer les chances de survie des personnes atteintes de maladies graves. Grâce à tous ces apprentissages et à toutes ces capacités, l'opportunité de renverser définitivement cette pandémie est à notre portée."

En Israël, une quatrième injection de vaccin pour les personnes vulnérables a été approuvée, devenant ainsi l'un des premiers pays à le faire, dans un contexte de recrudescence des cas de Covid dus au variant Omicron.

Le directeur général du ministère de la santé, Nachman Ash, a déclaré : "J'ai fait cela à la lumière des études qui montrent le bénéfice du vaccin, y compris le quatrième vaccin, pour cette population, et à la lumière de la crainte qu'ils soient plus vulnérables dans cette épidémie d'Omicron."

Les autorités sanitaires israéliennes ont fait état de plus de 4 000 nouveaux cas jeudi, un pic jamais atteint depuis septembre. Le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz, a déclaré qu'Israël était dans "une cinquième vague", la plupart des cas étant probablement liés à Omicron.

Le Premier ministre Naftali Bennett a déclaré qu'Israël, qui a été l'un des premiers pays au monde à proposer une piqûre de rappel au public, allait "montrer la voie" en proposant une quatrième piqûre. Les rappels ont été administrés à 4,2 millions de personnes sur une population de 9,4 millions d'Israéliens.

La semaine dernière, le Chili a annoncé qu'il proposerait une quatrième injection aux personnes à risque à partir de février. Les autorités sanitaires du Royaume-Uni et de l'Allemagne ont également déclaré qu'elles envisageaient d'administrer une quatrième dose.

Jeudi également, un vol israélien d'El Al en provenance de Belgique a atterri à Tel Aviv avec une cargaison de Paxlovid, la pilule anti-Covid de Pfizer, que Bennett a saluée comme un "ajout important à l'arsenal dans la guerre contre la pandémie".

"Grâce à notre action rapide, les médicaments sont arrivés rapidement en Israël et nous aideront à passer le pic de la vague Omicron à venir", a-t-il déclaré.

Ran Balicer, président du groupe national d'experts israélien sur Covid-19, a déclaré que les médicaments de Pfizer pourraient "réduire considérablement le risque de maladie grave, ce qui pourrait également réduire la charge hospitalière globale". Il a déclaré que ces médicaments étaient essentiels, "en plus des masques et de la vaccination"...