La République tchèque peut-elle défier l'orthodoxie européenne en matière de vaccins ? (The Spectator)

La République tchèque peut-elle défier l'orthodoxie européenne en matière de vaccins ? Article originel : Can the Czech Republic challenge Europe’s vaccine orthodoxy? Par William Nattrass The Spectator, 30.01.22

La vague Omicron a laissé les pays européens à la croisée des chemins cette année. Malgré la douceur relative d'Omicron par rapport aux variants précédents, plusieurs pays ont pris des mesures plus sévères pour protéger leurs populations du virus. En Autriche, par exemple, une obligation de vaccination entrera en vigueur mardi et, jusqu'à la semaine dernière, les personnes non vaccinées ont été confinées chez elles pendant plus de deux mois. L'Allemagne envisage de suivre l'exemple de l'Autriche et d'introduire également une obligation de vaccination. Mais d'autres pays commencent à voir dans cette vague moins meurtrière une occasion de rétablir la normalité dans la société, et reviennent sur certaines de leurs mesures covid les plus extrêmes. En cela, il se pourrait bien que la République tchèque montre la voie en remettant en question l'orthodoxie de la vaccination et du confinement en Europe centrale.



Ce mois-ci, un nouveau gouvernement de coalition tchèque a annoncé qu'il voulait "apprendre à vivre avec" le virus. Il a maintenu cette position malgré la montée en flèche du nombre de cas, qui a atteint le chiffre record de 54 685 jeudi, dans un pays qui compte un peu plus de 10 millions d'habitants. Les mesures coercitives sont également progressivement abandonnées. Le nouveau gouvernement de coalition a annulé la vaccination obligatoire des plus de 60 ans la semaine dernière, le ministre de la santé, Vlastimil Válek, qualifiant cette mesure de "non-sens dès le départ". Lors d'une conférence de presse, le premier ministre Petr Fiala a laissé entendre que la vaccination obligatoire ne ferait que renforcer l'opposition aux vaccins, déclarant : "Nous ne voulons pas creuser les fossés". M. Válek a évoqué la possibilité que les vaccins contre la Covid soient à l'avenir traités de la même manière que les vaccins contre la grippe, c'est-à-dire qu'ils soient administrés sur une base saisonnière et uniquement aux groupes vulnérables.

La République tchèque est également devenue l'un des premiers pays de l'UE à permettre, en théorie, aux personnes infectées par la Covid-19 de continuer à aller travailler. Les médecins et les infirmières peuvent opter pour une "quarantaine professionnelle" si leur absence a un impact sur les patients. S'ils sont testés positifs à la Covid, ils seront autorisés à travailler dans les établissements de santé à condition de porter un masque, de ne pas manger avec leurs collègues et d'essayer de limiter au maximum leurs contacts. Certains membres du gouvernement tchèque demandent déjà que son champ d'application soit élargi à d'autres professions clés, telles que les pompiers, la police et les travailleurs des transports...