La stratégie clivante de Macron contre la Covid a catégoriquement échoué (The Telegraph)

La stratégie clivante de Macron contre la Covid a catégoriquement échoué Article originel : Macron's divisive Covid strategy has categorically failed Par Naomi Firsht The Telegraph, 27.01.22

Le nombre record de cas en France prouve qu'il est aussi inutile que désagréable d'emmerder les non-vaccinés.



Mon fils apprend à parler. Et comme son père est français, le personnel de sa crèche a eu droit à une leçon de vocabulaire français pour les tout-petits, et par conséquent, tous connaissent maintenant les mots "caca" et "pet". De même, le monde non-francophone a reçu une leçon de jurons français lorsque le président Emmanuel Macron a annoncé début janvier qu'il voulait "emmerder" les non-vaccinés. C'était son grand plan pour stopper net la Covid-19 et sa dernière incarnation, Omicron.

Alors, comment ça se passe ? Pas très bien, puisque la France a atteint mardi un taux record d'un demi-million de cas de Covid, ce qui signifie que le pays a l'un des taux de cas les plus élevés d'Europe. Néanmoins, le nouveau passeport vaccinal contre la Covid est entré en vigueur lundi, interdisant aux personnes non vaccinées l'accès aux bars, aux restaurants et à certains transports, créant ainsi une société à deux vitesses dans un pays autrefois si célèbre pour son amour de la liberté.

La semaine prochaine, nous assisterons peut-être à une chute spectaculaire du nombre de cas en France, après une semaine passée à interdire à la sous-classe non vaccinée de se mélanger à ses concitoyens. J'ai cependant des doutes. Plus de 75 % de la population adulte française a reçu deux vaccins, ce qui signifie que si les taux de cas sont si élevés, les personnes vaccinées doivent aussi propager Omicron. De plus, les experts nous disent depuis des mois que la vaccination, bien qu'elle soit une excellente protection contre la maladie grave de la Covid, n'empêche pas de l'attraper et de la transmettre aux autres.

Mais n'ayez crainte, car si Macron a clairement échoué dans sa stratégie contre la Covid, il y a de fortes chances qu'il ait réussi dans sa tentative d'"emmerder" nos voisins gaulois - mais je ne suis pas sûr que cela se limite aux non-vaccinés. La France a employé des mesures particulièrement strictes dans ses tentatives pour contrer la Covid-19. Les masques ont souvent été obligatoires même à l'extérieur et le restent actuellement. Il est intéressant de noter que l'obligation de porter un masque à l'extérieur a été abandonnée à Paris il y a quelques semaines, le tribunal administratif de la capitale ayant jugé que cette restriction constituait une atteinte "disproportionnée et excessive" à la "liberté individuelle".

Pendant ce temps, les parents français doivent s'arracher les cheveux car la réglementation actuelle sur la Covid signifie que si un écolier est testé positif à la Covid, toute la classe est renvoyée à la maison et n'est pas autorisée à revenir sans un test négatif. Cette situation a entraîné des files d'attente devant les pharmacies proposant des tests Covid. Mardi matin, le ministre français de l'éducation a déclaré que 4 % des classes françaises étaient fermées en raison de la Covid.

Les protestations ont également été un élément clé de la pandémie en France. Au début du mois, les travailleurs de la santé ont manifesté dans toute la France pour réclamer de meilleures conditions de travail et des salaires plus élevés. Et depuis l'introduction du "pass sanitaire" originel l'année dernière, les manifestations contre le passe sont devenues régulières. Le week-end dernier, 168 manifestations contre le nouveau "passe vaccinal" ont été enregistrées dans toute la France...