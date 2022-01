La tyrannie du zéro Covid de la Chine se retourne violemment contre elle (The Telegraph)

La tyrannie du zéro Covid de la Chine se retourne violemment contre elle

Article originel : China's Zero Covid tyranny is backfiring badly

Par Jeremy Warner

The Telegraph, 14.01.22

L'incapacité du président Xi à revenir sur une stratégie défaillante menace le miracle de la croissance du pays.



Les tables tournent vite. Et à quelle vitesse elles se retournent contre la Chine, où le coup de force du président Xi Jinping est gagné à un coût désormais trop évident pour l'élan économique. Seul un fou pourrait affirmer avec conviction que le miracle économique chinois est terminé. La vitesse de décrochage a déjà été annoncée à maintes reprises, pour se révéler une fois de plus complètement fausse. Mais la longue marche de la Chine vers l'hégémonie mondiale n'est pas aussi inévitable qu'on le dit souvent, et il se pourrait que la Covid marque le premier faux pas significatif.

Rembobinez jusqu'au début de la pandémie, il y a près de deux ans, et quel que soit son rôle dans les origines de la Covid-19, la Chine semblait au moins avoir raison dans son approche impitoyable de tolérance zéro. On peut contester la fiabilité des données, mais même si les taux d'infection et de mortalité étaient dix fois plus élevés que ceux officiellement déclarés, la Chine a jusqu'à présent fait incontestablement beaucoup mieux que ses homologues occidentaux. Tout aussi impressionnant à certains égards, l'impact économique de la pandémie a également été nettement moins grave.

Alors qu'une grande partie de l'Europe se morfondait dans un confinement économiquement écrasant, des images de fêtes et de bars bondés sont apparues à Wuhan ; l'épicentre de la pandémie semblait en être sorti pratiquement indemne et la vie avait repris son cours normal. La machine de propagande chinoise s'est empressée de souligner le contraste entre l'efficacité clinique de sa répression totalitaire et l'approche chaotique, confuse et insouciante de l'Occident...

