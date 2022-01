La vraie leçon du Partygate n'est pas que Boris est un hypocrite menteur mais que les lois de confinement sont stupides et l'ont toujours été (Daily Mail)

DAN WOOTTON : La vraie leçon du Partygate n'est pas que Boris est un hypocrite menteur (nous le savions déjà) mais que les lois de confinement sont stupides et l'ont toujours été.

Article originel : DAN WOOTTON: The real lesson of Partygate is not that Boris is a lying hypocrite (we knew that already) but that lockdown laws are an ass and always have been

Par Dan Wootton pour MailOnline

Daily Mail, 14.01.22

Alors que Boris Johnson est assis dans le couloir de la mort politique - littéralement recroquevillé sur la scène du crime, au numéro 10 de Downing Street - presque tout le monde ne comprend pas ce que nous dit le PartyGate.

L'opinion publique est, à juste titre, folle de rage à l'idée que Boris ait enfreint les règles inhumaines et franchement ridicules qu'il nous a imposées à tous avec beaucoup trop de zèle pour pouvoir encourager son personnel (et sa femme) très social tout en buvant du vin et du gin...

Mais une fois de plus, l'establishment politique, scientifique et médiatique utilise cette indignation pour masquer la réalité : ces règles n'ont jamais été applicables, ni même nécessaires.

Les personnes qui les ont élaborées et votées à maintes reprises - de Cummings à Hancock en passant par Starmer et Drakeford - ne les ont jamais suivies à la lettre.

Ils ne vivaient pas dans la crainte mortelle du virus eux-mêmes. Ils étaient tous prêts à prendre des risques calculés pour améliorer la qualité de leur vie...

Lire la suite