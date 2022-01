La vraie raison pour laquelle l'Australie a mis Djokovic à la porte (TCW)

La vraie raison pour laquelle l'Australie a mis Djokovic à la porte Article originel : The real reason Australia kicked out Djokovic Par Laura Perrins TCW,

Ce qui est remarquable dans la saga des visas et la décision du ministre de l'immigration, c'est que Djokovic a été expulsé non pas parce qu'il représentait un risque de propagation du virus Covid-19. Non, ce sont ses opinions "anti-vaccination" et la possibilité que, par sa simple présence en Australie, il réconforte et encourage ces redoutables antivaxxers, qui l'ont fait expulser. Le pire, c'est que Djokovic pouvait être considéré comme une icône "de la liberté de choix en matière de vaccination". Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter.

Ce qui inquiétait le ministre, en revanche, c'était que les opinions de M. Djokovic sur la vaccination et le choix médical puissent infecter d'autres personnes. Comme nous le savons, chers lecteurs, penser par soi-même et, pire, diffuser son point de vue aux autres peut être une chose très dangereuse.

Un tel renvoi ne peut être fait de manière arbitraire, il doit être dans l'intérêt public, mais le critère selon lequel l'étranger représente une telle menace pour la santé et l'ordre publics est faible et peut être facilement satisfait. La Cour a estimé que le ministre était en droit de conclure que la présence de Djokovic en Australie "constitue ou pourrait constituer un risque pour la santé, la sécurité ou l'ordre public de la communauté australienne ou d'une partie de celle-ci". Cependant, les raisons pour lesquelles le test a été satisfait sont alarmantes pour tout citoyen d'une nation démocratique, avocat ou non.

En somme, le gouvernement australien, qui a mis en place depuis près de deux ans l'un des régimes Covid les plus extrêmes au monde, craignait que Djokovic ne pousse les gens à contester certaines de ces mesures de santé publique extrêmes. Et nous savons tous que les citoyens ne peuvent pas contester les gouvernements au hasard, n'est-ce pas ? Il suffit de demander à Staline, ou aux habitants de la Corée du Nord, si vous arrivez à les joindre.

Le tribunal a estimé que le ministre était en droit de prendre ces décisions, notamment en raison du statut très médiatisé de Djokovic. Je suis d'accord avec cela : son statut peut très bien avoir influencé les Australiens à remettre en question la gestion de la pandémie de Covid et les pouvoirs tyranniques de leur gouvernement. Il ne faut pas aller trop loin dans ce terrier, on ne sait pas ce qu'on peut y trouver. Vous pourriez découvrir, par exemple, que ces mesures sont totalement disproportionnées et insensées et que vous êtes un lâche pour les avoir acceptées.

Djokovic a fait valoir qu'il n'était pas là pour encourager le sentiment anti-vaccination, mais le tribunal n'était pas d'accord. Ce n'était peut-être pas son intention, mais c'était le résultat de sa "présence" dans le pays.

La Cour : Il était possible de déduire que le public avait l'impression que M. Djokovic n'était pas en faveur des vaccinations. Le public savait, ou du moins percevait, qu'il avait choisi de ne pas se faire vacciner. Le ministre disposait d'éléments auxquels il s'est référé pour expliquer que les groupes anti-vaccination avaient présenté M. Djokovic comme un héros et une icône de la liberté de choix en matière de vaccination". (C'est moi qui souligne.)

Nous y voilà donc. Djokovic a été annulé parce que certaines personnes pourraient le voir comme une icône de la liberté de choix en matière de traitement médical. Certaines personnes pourraient le voir comme un champion de l'intégrité corporelle et du consentement libre et éclairé à un traitement médical. Le gouvernement australien estime que de telles idées - la liberté de choix en matière de vaccination - sont dangereuses. Ces idées représentent une menace pour la santé et l'ordre publics. Ils l'ont d'ailleurs soutenu ouvertement.

Ce qui ressort clairement de cette décision, c'est que la véritable menace pour l'ordre et la santé publics vient du gouvernement australien. Pendant deux ans, ils ont terrorisé le public avec une campagne de peur, ce qui explique en partie pourquoi ils ont accepté, cela et la lâcheté. Aujourd'hui, le gouvernement bannit du pays les athlètes qui pourraient être perçus par le public ou une minorité du public comme des défenseurs de la liberté de choix en matière de traitement médical. Le gouvernement australien n'a pas honte d'admettre cela. J'espère seulement que le peuple australien pourra voir que c'est le gouvernement qui est le véritable danger pour son intégrité corporelle et sa santé, et non un joueur de tennis.