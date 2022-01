Le Canada soviétique : Un médecin qui a révélé l'explosion des mortinaissances chez les mères " vaccinées " enfermé dans une unité psychiatrique (Rair)

Le Canada soviétique : Un médecin qui a révélé l'explosion des mortinaissances chez les mères " vaccinées " enfermé dans une unité psychiatrique (Interview)

Article oirginel : Soviet Canada: Doctor Locked in Psych Ward Who Exposed Stillbirth Explosion in 'Vaccinated' Moms (Interview)

Par Faye Higbee

Rair, 18.01.22





L'Union soviétique prétendait souvent que les dissidents avaient des "problèmes mentaux" et les enfermait dans des asiles, les gardait drogués et finissait par les faire mourir.

En novembre, le Dr Melvin Bruchet et son ami, le Dr Daniel Nagase, ont déposé des accusations criminelles contre des représentants élus et nommés du gouvernement canadien en Colombie-Britannique, en raison d'un possible conflit d'intérêts concernant les confinements provinciaux, les mandats de vaccination et les passeports de vaccination. Les médecins ont mis en évidence une forte augmentation du nombre de mortinaissances dans un hôpital de Vancouver. Dans tous les cas, les femmes ont reçu le "vaccin" expérimental contre la Covid. En décembre 2021, rappelant le traitement des dissidents par l'Union soviétique, le gouvernement canadien a pris pour cible le Dr Melvin Bruchet et l'a illégalement placé en détention contre sa volonté.



La mortinatalité explose au Canada

En novembre 2021, la Fondation RAIR USA a signalé que les mortinaissances chez les femmes entièrement "vaccinées" explosaient au Canada,

....à Waterloo, dans l'Ontario, 86 cas ont été signalés en six mois, alors qu'il y en a habituellement cinq à six par an, déclare le médecin Daniel Nagase. "C'est tout à fait inhabituel".

À l'hôpital Lions Gate de Vancouver, en Colombie-Britannique, 13 mort-nés ont été enregistrés en 24 heures, rapporte le médecin. Jusqu'à récemment, le docteur Nagase travaillait dans un hôpital de l'Alberta, mais il a déclaré avoir été licencié après avoir traité trois patients covid avec de l'ivermectine à l'hôpital et au centre de soins de Rimbey."



Détention à la soviétique

Le 8 décembre, le Dr Bruchet s'est disputé avec un locataire au sujet de la musique forte dans son immeuble (un fait relativement courant). Il n'est pas clair si le locataire l'a dénoncé comme candidat à la loi sur la santé mentale ou quelqu'un d'autre. Soudain, le Dr Bruchet a été pris pour cible par la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Alors que le Dr Nagase était interrogé à son domicile, trois voitures de police et six agents de la GRC sont descendus sur le Dr Bruchet et l'ont emmené menotté pour une "évaluation psychologique".

Le premier diagnostic posé par l'hôpital a été celui d'une "démence du lobe frontal" après avoir effectué un PET scan. Selon le Dr Nagase, une telle situation ne justifie normalement pas une détention - il suffit de poser un diagnostic et de renvoyer la personne chez elle. Comme Bruchet a 81 ans, toute personne étrangère à la situation pourrait supposer que c'est exact. Ce n'est pas le cas.

Le Dr Nagase a été mis au courant de la situation et a réussi à le faire sortir de l'unité psychiatrique avec une permission de sortie, en lui promettant de revenir sur son propre engagement. Le Dr Bruchet est revenu en raison des menaces de l'hôpital d'envoyer la police à sa poursuite.

L'hôpital a alors procédé à une deuxième évaluation et a diagnostiqué une "manie", un état qui suppose que la personne peut avoir des accès de colère et peut-être même être dangereuse. Ils ont ensuite retiré au médecin l'accès à son téléphone.