Le gouvernement britannique pourrait " mettre en pause " le projet de vaccination obligatoire contre la Covid pour le personnel du NHS, par crainte que 70 000 travailleurs ne soient licenciés (INews)

Le gouvernement pourrait " mettre en pause " le mandat de vaccination contre le virus Covid pour le personnel du NHS, par crainte que 70 000 travailleurs ne soient licenciés.

Boris Johnson est sous la pression des députés qui craignent que l'échéance du 1er avril ne fasse plus de mal que de bien.

Les craintes de licenciements massifs de plus de 70 000 travailleurs du NHS ont incité le gouvernement à envisager de mettre en pause son projet de vaccination obligatoire du personnel des services de santé, peut-on lire dans i.

Une suspension temporaire de cette politique controversée est envisagée "activement" par le ministère de la Santé et des Soins sociaux (DHSC), alors que les hôpitaux et les médecins généralistes mettent en garde contre les graves conséquences de la pénurie de personnel sur les services, selon des sources.

Tous les membres du personnel en contact avec les patients sont actuellement tenus de se faire vacciner deux fois à partir du 1er avril, sous peine d'être licenciés.



La nécessité d'un intervalle entre les doses signifie que toute personne qui n'aura pas reçu sa première dose avant le 3 février sera informée qu'elle perdra son emploi, avec peu de chances d'être réaffectée.

Plusieurs députés conservateurs étant vigoureusement opposés au plan de vaccination obligatoire du personnel du NHS, notamment en raison de l'impact d'une crise du personnel sur leurs hôpitaux locaux, une pause aiderait également Boris Johnson dans sa lutte pour éviter un vote de confiance de son propre parti.

La pression exercée sur le Premier ministre et le ministre de la Santé pour qu'ils mettent fin au programme de vaccination obligatoire s'est intensifiée la semaine dernière, suite à la publication de nouveaux documents internes de Whitehall suggérant que deux vaccins ne suffiraient pas pour faire face au variant Omicron.

L'analyse par i des chiffres du NHS England montre que 80 092 travailleurs du NHS n'ont pas reçu une seule dose du vaccin Covid, et une évaluation d'impact du gouvernement a averti que 73 000 travailleurs en contact avec les patients ne sont pas vaccinés...

