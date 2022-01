"Je travaille avec toutes les parties pour éliminer le Pass Vert et maintenir une routine normale pour nous tous", a déclaré le ministre des Finances, selon i24News. "Il n'y a aucune logique médicale et épidémiologique dans le Green Pass, et de nombreux experts sont d'accord."

Source :

- I24 News, Israel’s Finance Minister Calls For The Ending Of The Green Pass