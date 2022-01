Les décisions ineptes du gouvernement sont la véritable cause de nos problèmes (The Telegraph)

Les décisions ineptes du gouvernement sont la véritable cause de nos problèmes

Article originel :Inept Government decisions are the real root cause of our problems

Par Janet Daley

The Telegraph, 8.01.22



---

Note de SLT : Certains passages ont été mis en caractères gras par nos soins. La photo d'illustration a été sélectionnée par nous. Une façon d'évoquer ces satanés quarantaines qui empêchent les gens d'aller travailler, dépeuplent les hôpitaux des soignants pour une maladie dont les signes avec le variant Omicron sont aussi bénins dans la majorité des cas que ceux du rhume ou de la grippe saisonnière tandis que la propagande d'Etat déclare que la Covid est responsable de cette situation catastrophique résultat direct des directives gouvernementales. Quarantaine à 10 jours puis 5 jours bientôt à 3 jours ? A quand pas du tout et l'immunité collective naturelle retrouvée ?

---



En ce qui concerne la Covid et le climat, nos politiques d'atténuation sont plus dommageables que les problèmes qu'elles sont censées résoudre.



Le pays est confronté à deux crises profondément graves, dont l'une est déjà sur nous et l'autre devrait arriver dans quelques mois. La première est l'effondrement extraordinaire des effectifs dans les services publics essentiels, notamment le NHS, et l'autre est l'explosion imminente du coût de la vie. Ces deux phénomènes font l'objet d'un débat public approfondi et d'une grande attention de la part des médias, qui ont tendance à les traiter comme des formes de catastrophes naturelles qui, à la manière d'une tragédie grecque, sont tout simplement tombées du ciel sur la tête de notre infortunée génération - le genre d'événements que les compagnies d'assurance appellent "actes de Dieu".

En d'autres termes, tout ceci n'est qu'une terrible malchance : notre époque a simplement tiré une mauvaise carte et nous devons en assumer les conséquences du mieux que nous pouvons. Les gouvernements s'efforcent de faire face à la situation, mais il n'y a pas de remèdes évidents à portée de main.

Ainsi, par exemple, une lecture superficielle de la couverture de l'urgence en matière de personnel qui a frappé les hôpitaux et les services de soins de santé primaires consiste simplement à dire qu'il s'agit d'une conséquence inévitable de la variante omicron de Covid qui se propage si rapidement qu'elle infecte maintenant un nombre sans précédent d'employés du NHS.

Mais ce n'est pas vraiment vrai, n'est-ce pas ? Ce n'est pas l'omicron qui est responsable de toutes ces absences du personnel puisque la maladie qu'il provoque chez les personnes en bonne santé n'est généralement rien de plus qu'un léger rhume - quand il produit des symptômes. Parmi les très nombreux membres du personnel qui ne peuvent se présenter au travail, beaucoup ne sont pas absents parce qu'ils sont malades, mais parce qu'ils ont reçu l'ordre de s'isoler s'ils sont testés positifs à la Covid, même s'ils sont totalement asymptomatiques.

C'est la politique gouvernementale relative à la Covid, qui a été conçue pour faire face à des variants antérieurs plus graves, plutôt que le virus lui-même, qui est responsable de ce que les ministres décrivent comme une "grande pression" sur le NHS. Même si l'on pense que la période pendant laquelle Omicron - en particulier lorsqu'il est asymptomatique - est transmissible est beaucoup plus courte, le personnel est toujours légalement obligé d'isoler pendant sept jours après un test positif. Ne vous méprenez pas, le niveau sans précédent d'absence du personnel qui menace de saper la prestation des soins de santé nationaux est la conséquence d'une décision gouvernementale, et non un tragique coup du sort.

Les dirigeants politiques ne sont pas impuissants dans cette affaire : ils ont autant de pouvoir pour déterminer la politique officielle qu'ils en ont toujours eu. Mais aujourd'hui, ils sont particulièrement sollicités par les demandes de lobbies intéressés qui formulent des exigences contradictoires (et parfois auto-contradictoires). Un instant, les organes du NHS (et leurs syndicats) exigent que le personnel reste à la maison lorsqu'il est testé positif - et l'instant d'après, ils déclarent une urgence nationale pour cause de pénurie de personnel.

Cette confusion alarmante ne peut être résolue que par une prise de décision claire du gouvernement, qui doit faire usage de l'autorité que lui confère la responsabilité démocratique. Il s'agit désormais de questions politiques : elles impliquent des responsabilités en matière de priorités sociales, de planification économique et de répartition des ressources nationales que seuls des gouvernements élus - et non des épidémiologistes, des modélisateurs mathématiques ou des cadres du NHS - peuvent régler.

Ensuite, il y a la crise à venir : l'énorme augmentation du coût de la vie, dont certains éléments peuvent être considérés comme échappant au contrôle de ce gouvernement - ou de tout autre - actuel. L'augmentation du prix du carburant importé pour l'énergie peut être attribuée à la soudaine résurgence de la demande qui a suivi l'atténuation de la pandémie mondiale. Mais ce qui est sur le point d'arriver à notre population - le degré de paupérisation et, très probablement, le risque mortel d'une énergie inabordable - sera bien pire que ce qu'il aurait dû être...

