Les données de l'UKHSA montrent que l'efficacité des vaccins anti-Covid contre l'hospitalisation a chuté lors de la vague Omicron (Daily Sceptic)

--- Note de SLT : Will Jones, dans Daily Sceptic, pose une question pertinente à partir des données de l'UKHSA et du PHS, Omicron est-il un variant du Sras-Cov-2 ou bien une nouvelle souche. ---

Les données montrent que l'efficacité des vaccins contre l'hospitalisation a chuté lors de la vague d'Omicron. Article originel : Vaccine Effectiveness Against Hospitalisation Plummets in Omicron Surge, Data Shows Par Will Jones Daily Sceptic, 14.01.22

Le point le plus frappant du rapport de surveillance des vaccins de l'UKHSA de cette semaine - avec des données pour les quatre semaines se terminant le 9 janvier - est la forte baisse de l'efficacité vaccinale non ajustée (calculée à partir des données brutes, donc non ajustée pour les facteurs de confusion potentiels tels que les facteurs de risque et le comportement de dépistage) contre l'hospitalisation (voir ci-dessus). La baisse est particulièrement marquée chez les moins de 50 ans, les 18-29 ans tombant à 38 % (ce qui signifie que le taux d'hospitalisation était 38 % plus faible chez les vaccinés (deux ou trois doses) que chez les non-vaccinés). La brutalité des baisses coïncide avec les groupes d'âge où la couverture par la troisième dose est la plus faible (voir ci-dessous), ce qui suggère qu'il pourrait s'agir d'un effet de déclin accéléré par Omicron et compensé par les rappels.

L'efficacité vaccinale non ajustée contre l'infection a continué de baisser dans les groupes d'âge plus élevés et chez les moins de 18 ans cette semaine, probablement en raison de l'affaiblissement des troisième et deuxième doses. Elle est négative chez tous les plus de 18 ans, ce qui signifie que le taux d'infection est plus élevé chez les vaccinés que chez les non-vaccinés ; chez les 18-70 ans, elle est inférieure à moins 100 %, ce qui signifie que les vaccinés ont deux fois plus de chances d'avoir une infection. Il a toutefois légèrement augmenté chez les 18-50 ans cette semaine, à partir d'un niveau très bas. L'UKHSA continue de prétendre que ces données extraordinaires sont le résultat de facteurs de confusion tels que des facteurs de risque et des comportements de dépistage différents entre les vaccinés et les non-vaccinés. Cependant, l'agence n'a toujours pas publié de données sur ces facteurs de confusion (par exemple, le comportement en matière de dépistage et les comorbidités en fonction du statut vaccinal), bien qu'on le lui ait demandé à plusieurs reprises, et n'a pas non plus tenté d'estimer l'efficacité ajustée du vaccin sur la base de ces données. Si vous souhaitez lui demander de le faire, vous pouvez envoyer un courriel à sa directrice, Mary Ramsay, ici (Twitter ici ).

Une autre explication possible est qu'il s'agit d'un artefact du nombre élevé d'admissions accidentelles à l'hôpital ces dernières semaines, plus de la moitié des admissions covid à l'hôpital ayant été traitées principalement pour autre chose. Étant donné que les vaccins n'offrent que peu ou pas de protection (ou pire) contre l'infection, ils offriront le même manque de protection contre les admissions accidentelles à l'hôpital si Omicron se propage dans les hôpitaux ou se retrouve chez les personnes admises pour d'autres raisons. La différence selon l'âge peut s'expliquer par le fait que les taux d'infection sont actuellement beaucoup plus élevés chez les moins de 50 ans que chez les plus de 50 ans. En réalité, il est probable que ce soit un peu des deux, mais en l'absence de données spécifiques sur les personnes traitées principalement pour la Covid, il est difficile de déterminer ce qui fait la plus grande différence.

Une curiosité cette semaine est qu'initialement l'UKHSA a publié une version erronée avec des données manquantes. Bien que l'on ne sache pas exactement quelles données manquaient, le lecteur de Daily Sceptic "Amanuensis" (comme on l'appelle dans les commentaires) l'a analysée sur sa page Substack (NdT : traduction française ici) et pense qu'il s'agit peut-être de données concernant uniquement deux doses, les données concernant les troisièmes doses étant manquantes. Si c'est le cas, on constate une augmentation de 50 % des décès dans le groupe ayant reçu deux doses seulement par rapport aux personnes non vaccinées, ce qui serait alarmant. Toutefois, l'une des explications possibles est que les rappels ne sont peut-être pas administrés aux personnes présentant le plus grand risque de décès en raison de leur état de santé, ce qui concentrerait les décès dans le groupe des deux doses, diminuant artificiellement l'efficacité des deux doses et augmentant l'efficacité des trois doses. Mais tout cela n'est que pure spéculation.



Il convient également de noter ici les dernières données de Public Health Scotland, qui, pour les deux doses seulement, montrent une efficacité vaccinale négative non ajustée (c'est-à-dire des taux plus élevés chez les vaccinés que chez les non-vaccinés) non seulement pour les infections déclarées mais aussi pour les hospitalisations et les décès. Ces données sont si remarquables que même le Herald Scotland en a parlé.

Les Écossais ayant reçu la double dose de vaccin sont désormais plus susceptibles d'être admis à l'hôpital avec la Covid que les non-vaccinés, dans un contexte d'augmentation du nombre de personnes âgées tombant malades en raison de la baisse de leur immunité.

Ces données "étranges" montrent que les taux de cas sont plus faibles chez les personnes non vaccinées que chez celles qui ont reçu un, deux ou même trois vaccins depuis que la variante Omicron est devenue la variante dominante en Écosse.

Les données contre-intuitives de Public Health Scotland (PHS) contredisent les tendances pandémiques précédentes qui ont toujours montré que les taux d'infection, d'hospitalisation et de décès étaient plus élevés chez les personnes non vaccinées. ...

Selon le dernier rapport du PHS, depuis le 4 décembre, le taux de mortalité lié à la Covid est constamment plus élevé chez les personnes ayant reçu un double vaccin que chez les personnes non vaccinées, mais beaucoup plus faible chez les personnes ayant reçu un triple vaccin. ...

Au cours de la dernière semaine de décembre, le taux de mortalité était de 7,06 pour 100 000 chez les personnes ayant reçu le double vaccin, contre 4,79 pour 100 000 chez les personnes non vaccinées et 0,21 pour 100 000 chez les personnes ayant reçu le triple vaccin.

Au cours de la semaine se terminant le 7 janvier, le taux d'hospitalisation était également deux fois plus élevé chez les personnes ayant reçu le double vaccin que chez les personnes non vaccinées - 130 admissions pour 100 000 contre 59 pour 100 000 - mais il est tombé à seulement 15 pour 100 000 chez les personnes ayant reçu le triple vaccin.