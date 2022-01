Les éco-gauchistes et l'extrême droite : Le mandat vaccinal crée une coalition improbable de protestataires en Allemagne (New York Times)

Les éco-gauchistes et l'extrême droite : Le mandat vaccinal crée une coalition improbable de protestataires en Allemagne.

Par Katrin Bennhold

New York Times, 24.01.22

La perspective d'un mandat de vaccination a galvanisé un mouvement de protestation à l'échelle nationale, attirant des naturalistes, des néo-nazis et des citoyens ordinaires.



NUREMBERG, Allemagne - Maria Liebermann est arrivée enveloppée de lumières féeriques et a brandi un drapeau de la paix représentant une colombe blanche. Martin Schmidt portait un drapeau allemand sur lequel le mot RESIST était écrit en lettres capitales.

Elle se décrit comme une "éco-gauchiste". Il vote pour le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne. Ils ne sont pas d'accord sur tout, de l'immigration au changement climatique, mais un lundi récent, ils ont défilé côte à côte contre la perspective d'une obligation générale de vaccination contre la Covid, en criant "Liberté !".

Au début de la pandémie, l'Allemagne a été largement saluée comme un modèle d'unité dans la lutte contre le coronavirus. Une confiance générale dans le gouvernement a encouragé les citoyens à se conformer aux mesures de confinement, au port du masque et aux restrictions de distanciation sociale.

Mais cette confiance dans les autorités n'a cessé de s'effriter alors que la pandémie entre dans sa troisième année et que la lutte s'est orientée vers les vaccins, mettant à jour de profonds clivages au sein de la société allemande et freinant les efforts pour combattre les cas de Covid.

Les plans du nouveau chancelier allemand, Olaf Scholz, visant à rendre le vaccin obligatoire ont galvanisé un mouvement de protestation national, mobilisant des dizaines de milliers de personnes lors de marches dans les villes et les villages chaque semaine, alors même que les cas de Covid atteignent de nouveaux sommets avec la propagation de la variante Omicron...



