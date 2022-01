Déjà croqués par une poignée de milliardaires, les principaux journaux nationaux et régionaux, et même l’AFP, ont passé des accords secrets avec Google et Facebook, faisant des deux plateformes des acteurs majeurs de la presse, ce qui est lourd de dangers pour la qualité de l’information.

C’est un paradoxe du débat sur la liberté de la presse en France. On pointe souvent du doigt le rôle d’une poignée de milliardaires dans la double normalisation de la presse française, économique et éditoriale. Et, du rachat des Échos puis du Parisien par Bernard Arnault jusqu’à la prise de contrôle par Vincent Bolloré de Canal+, de CNews, d’Europe 1, de Paris-Match et du Journal du dimanche, en passant par le rachat par Patrick Drahi de Libération (aujourd’hui revendu), du groupe L’Express, de BFM Business, de BFM-TV et de RMC, et par l’acquisition, par Xavier Niel et de ses associés, du groupe Le Monde ou encore de L’Obs, de nombreuses enquêtes, à commencer par celles de Mediapart, se sont appliquées ces dernières années à évaluer les dégâts causés sur la liberté et le pluralisme de la presse, et du même coup sur le droit de savoir des citoyens, ressort majeur de la démocratie...

