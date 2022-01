Les Pays-Bas prévoient d'administrer jusqu'à six injections de rappel en 2022 et 2023 (TrialSite News)

Les Pays-Bas prévoient d'administrer aux résidents jusqu'à six injections de rappel en 2022 et 2023

Article originel : Netherlands Planning on Giving Residents Up to Six Booster Shots in 2022 and 2023

TrialSite News 31.12.21





Les Pays-Bas prévoient d'administrer aux habitants jusqu'à six injections de rappel en 2022 et 2023.

Hugo de Jonge, ministre de la santé des Pays-Bas, a indiqué que le pays pourrait préparer trois autres vaccins de rappel contre le coronavirus. Dans une lettre adressée au parlement de son pays le 29 décembre, Hugo de Jonge a suggéré que les Pays-Bas envisagent des séries supplémentaires de vaccins de rappel pour lutter contre les nouvelles variantes, dont deux en 2022 et une autre en 2023.

L'approvisionnement en vaccins

Comme l'a récemment rapporté le NL Times, le ministre a précisé que son pays, les Pays-Bas, dispose de suffisamment de vaccins de rappel pour sa campagne actuelle. Toutefois, par mesure de sécurité, le pays a commandé près de 6 millions de vaccins supplémentaires en plus des 12 millions déjà achetés à Pfizer/BioNTech.

Un accord est déjà en place avec Pfizer/BioNTech pour au moins 17,5 millions de doses supplémentaires avant 2023. On ne sait pas encore qui aura droit à ces injections de rappel du vaccin contre le coronavirus en 2022 et 2023.



Une augmentation du nombre de décès

Au cours du mois dernier, le pays a été ravagé par les plus récentes poussées des variants Delta et Omicron. L'augmentation du nombre de décès associés à la COVID-19 est préoccupante, même si elle n'est pas aussi grave que les poussées précédentes.

Sur les 17,5 millions de personnes résidant ...

