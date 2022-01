Les premières poussées de l'omicron malgré une 3ème dose de rappel montrent la faiblesse des vaccins à ARNm (Bloomberg)

(Bloomberg) -- Les injections de rappel avec des vaccins à ARN messager tels que ceux fabriqués par Pfizer Inc. et BioNTech SE n'ont pas réussi à bloquer l'omicron dans une étude portant sur certains des premiers cas documentés de percée causés par le variant hautement contagieux. Sept visiteurs allemands au Cap ont connu des infections symptomatiques par la Covid-19 entre fin novembre et début décembre malgré le fait qu'ils aient reçu des injections de rappel, ont indiqué les chercheurs...