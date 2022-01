Les résultats anatomo-pathologiques des Drs Bhakdi/Burkhardt montrent que 93 % des personnes décédées après avoir été vaccinées ont été tuées par le vaccin (Substrack)

Les résultats anatomo-pathologiques de Bhakdi/Burkhardt montrent que 93 % des personnes décédées après avoir été vaccinées ont été tuées par le vaccin. Article originel : Bhakdi/Burkhardt pathology results show 93% of people who died after being vaccinated were killed by the vaccine Par Steve Kirsch Substrack, 28.12.21

Résumé

Les vaccins sont une mauvaise nouvelle. Quinze corps ont été examinés (tous sont morts entre 7 jours et 6 mois après la vaccination ; âgés de 28 à 95 ans). Dans aucun des cas, le médecin légiste ou le procureur n'a associé le vaccin à la cause du décès. Cependant, un examen plus approfondi a révélé que le vaccin était impliqué dans le décès de 14 des 15 cas. L'organe le plus attaqué était le cœur (chez toutes les personnes décédées), mais d'autres organes ont également été attaqués. Les implications sont potentiellement énormes, entraînant des millions de décès. Les vaccins devraient être immédiatement arrêtés.

Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il est peu probable que quelque chose se produise, car les travaux n'ont pas été publiés dans une revue à comité de lecture et seront donc ignorés par la communauté scientifique. C'est comme ça que ça marche.





Le document

J'ai reçu récemment un courriel de Mike Yeadon, ancien vice-président de Pfizer, qui m'a incité à consulter cette vidéo. Il m'a écrit cet e-mail le 24/12/21 :

https://www.bitchute.com/video/fHIT55iM4Zv9/

Steve,

C'est à peu près les pires 15 minutes que j'ai jamais vues.

La vaccination massive contre la covid19 conduit à un meurtre de masse.

Mike



La vidéo fait référence à cet article, publié le 10 décembre 2021, intitulé "On COVID vaccines : why they cannot work, and irrefutable evidence of their causative role in deaths after vaccination" par Sucharit Bhakdi, MD et Arne Burkhardt, MD. Il a suscité beaucoup d'attention ces derniers temps.

