Los Angeles annule l'obligation de vaccination dans les écoles après que 30 000 enfants ne s'y soient pas conformés (Politico)

Los Angeles annule l'obligation de vaccination dans les écoles après que 30 000 enfants ne s'y soient pas conformés Article originel : Los Angeles Canceled School Vaccine Mandate After 30,000 Kids Did Not Comply 21stCentury Wire, 6.01.22

Le consortium Gates et Big Pharma a reçu un sérieux coup avant Noël. Les plans visant à contraindre des millions de familles et leurs enfants à s'injecter un énième gène-ARNm expérimental ont été réduits à néant après que des dizaines de milliers de parents ont été informés des risques posés par ce "vaccin" controversé. L'establishment craint maintenant que ce dernier résultat n'encourage les familles dans les villes étatsuniennes à remettre en question les injections expérimentales et ne ralentisse les ventes de produits "garantis" à l'avenir.

Politico rapporte :

"En septembre, le deuxième plus grand district scolaire du pays a imposé des exigences strictes en matière de vaccins aux enfants de 12 ans et plus, avec presque aucune exemption. Le district a cependant cédé à la dernière minute, car les militants communautaires et le gouverneur Gavin Newsom ont remis en question l'idée de ramener plus de 30 000 élèves non vaccinés dans l'enseignement à distance."

"D'autres districts étatsuniens dans des États républicains réduisent également les idées précédentes de vaccinations obligatoires d'élèves. Les responsables scolaires de Portland, dans l'Oregon, ont reporté la discussion cet automne en raison de la forte opposition, tandis que New York et Chicago ont adopté une approche attentiste. Non seulement ils se méfient des critiques du mandat, mais ils se demandent également s'ils doivent imposer une exigence avant que la Food and Drug Administration n'approuve complètement les vaccins pour leurs élèves - un seuil que Los Angeles Unified n'a pas attendu."

