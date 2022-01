Ma vie de paria sous le régime du passeport vaccinal de Macron (The Spectator)

Ma vie de paria dans le cadre du passeport vaccinal de Macron

Article originel : My life as an outcast under Macron’s vaccine passport scheme

Par Gavin Mortimer

The Spectator, 19.01.22



J'ai reçu deux vaccins, mais je serai toujours exclu de la société lorsque le passeport Covid entrera en vigueur.







Lorsque le passeport vaccinal entrera en vigueur plus tard cette semaine, je ne pourrai pas entrer dans un bar ou un restaurant. Je ne pourrai pas visiter un musée ou aller au cinéma. Je ne pourrai pas regarder un événement sportif en direct ou assister à un concert de musique. Je ne pourrai pas prendre un train régional ou me promener dans un centre commercial. Et je ne pourrai plus nager dans ma piscine locale ou faire du jogging sur la piste de course municipale.

Je pourrais, bien sûr, devenir un membre actif de la société française en un instant si je me rendais au centre de vaccination le plus proche, retroussais ma manche et recevais un troisième vaccin, ce que les Français appellent un "rappel". Mais j'ai pesé le pour et le contre, lu des articles comme celui du Dr Steve James dans The Spectator, et décidé que deux vaccins me suffiraient. Comme le médecin l'a déclaré avec éloquence, "se tourner vers la coercition ou le renversement de l'autonomie corporelle marque le point où nous commençons à échouer en tant que société libre".

J'ai également été aidé à prendre ma décision au cours de la nouvelle année lorsque, séjournant chez mes parents (triplement vaccinés) en Angleterre, ils ont tous deux succombé à Omicron. J'ai échappé à l'emprise du virus malgré sa nature hautement contagieuse, ou peut-être suis-je l'un de ces heureux asymptomatiques. Quoi qu'il en soit, en tant que non-fumeur de longue date, ayant toujours fait de l'exercice régulièrement et mangé sainement, j'ai confiance en mon système immunitaire.

Il y aura peut-être un ou deux excités qui, en lisant ceci, marmonneront à propos de "Mortimer l'anti-vaxxer", l'insulte paresseuse lancée à tous ceux qui expriment le moindre doute sur la transformation de leur bras en pelote d'épingles. Je ne suis pas anti-vaxx, évidemment, mais je suis anti-hysteria, et c'est ce que Macron a transformé en France : une nation hystérique. La semaine dernière, je suis rentrée en France après avoir passé près d'un mois en Angleterre. C'était comme entrer dans un autre monde. L'une des premières images qui m'a accueilli était celle d'une femme âgée portant ce qui, à première vue, était une barbe bleue. En y regardant de plus près, il s'agissait de quatre masques collés ensemble, deux horizontalement et deux verticalement.

C'était un plaisir de passer si longtemps en Angleterre. J'ai ressenti une liberté que je n'avais pas ressentie depuis de nombreux mois, pas depuis avant juillet de l'année dernière, le mois où Macron a introduit son passeport Covid. Celui-ci exigeait que les personnes présentent la preuve de leur double vaccination pour entrer dans les lieux de rencontre ou la preuve d'un test négatif dans les dernières 48 heures. Depuis cette semaine, cette option a été supprimée et un troisième vaccin a été rendu obligatoire, malgré le fait que les cas de Covid semblent maintenant être en diminution. La France, cependant, a adopté une stratégie différente de celle de l'Angleterre. Au lieu de s'ouvrir au fur et à mesure que les infections diminuent, elle a décidé de sévir...



Lire la suite