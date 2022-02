Martin Hirsch et la prise en charge de non-vaccinés : appels à sa démission... et propos démentis par les faits (France Soir)

La sortie de Martin Hirsch sur les non-vaccinés n'en finit pas de faire polémique. Sur France 5, le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) estimait qu’il faudrait questionner le droit des non-vaccinés à continuer de bénéficier de la prise en charge des soins, cause selon lui de la surcharge des hôpitaux. Or, un rapport issu de... l’AP-HP vient contredire son diagnostic, révélant que c’est la pénurie de personnel qui est à l’origine des déprogrammations d’opérations.

Mercredi 26 janvier, invité dans l'émission « C à Vous », le haut fonctionnaire a relancé le débat sur la possibilité de facturer les soins d’hôpitaux aux non-vaccinés :

« Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de conséquence [à ne pas être vacciné] alors qu'il y aura des conséquences pour d'autres personnes hospitalisées » [en raison de l'encombrement des services, imputé aux non-vaccinés]. Puis il a ajouté : « Est-ce qu'on doit avoir droit au même niveau de prestation et de remboursement ? » [dès lors qu'on n'a pas appliqué les consignes de prévention, dont la vaccination].

Des déclarations venant de l'un des plus hauts responsables de la santé publique qui n’ont pas manqué de susciter un tollé, puisqu’elles semblent remettre en cause le principe de l'égalité d'accès au soin : « La nation (…) garantit à tous l'accès à la santé », selon le préambule de 1946, de valeur constitutionnelle et inspiré de la charte du Conseil national de la Résistance.

Les déprogrammations d’opérations causées par la pénurie de personnel soignant

Comme le rapportait Le Figaro, un document interne de l'AP-HP - dont il a la charge - vient mettre à bas les affirmations de Martin Hirsch. Celui-ci révèle que la majorité des déprogrammations en Île-de-France sont le fait de postes restés vacants, et non de la vague Omicron.

Aussi, ce dimanche 30 janvier, lors de l’émission D'accord, Pas D'accord sur CNews, la journaliste Charlotte d’Ornellas expliquait-elle : « On a vu Martin Hirsch nous expliquer qu’il faudrait que les non-vaccinés paient leurs soins, parce que l’état de l’hôpital serait de leur faute. Pourtant, il y a un document interne de l’AP-HP qui sort et qui révèle que la majorité des déprogrammations dans les hôpitaux ne sont pas dues aux non-vaccinés ou même au Covid, mais au manque de personnel. Et dans le même temps, on voit que le personnel soignant risque de perdre leur travail s’ils ne font pas leur dose de rappel. »