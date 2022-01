"Nous avons échoué" : Les médias danois en majorité subventionnés par l'Etat se rendent compte de l'insuffisance de leur couverture du programme Covid et déplorent avoir suivi aveuglément la ligne du gouvernement (The Spectator)

"Nous avons échoué" : Les médias danois se rendent compte de l'insuffisance de leur couverture du programme Covid. Article originel : ‘ We failed’: Denmark’s media is waking up to its flawed Covid coverage Par James Lewisohn The Spectator, 14.01.22

Nous avons échoué. Un éditorial d'Ekstra Bladet, le principal tabloïd danois, reproche au quatrième pouvoir - y compris lui-même - de ne pas avoir demandé des comptes aux ministres pendant la pandémie. Usés par les avertissements répétés concernant "le monstre corona dormant sous nos lits", Ekstra Bladet affirme que les journalistes danois ont surtout suivi la ligne du gouvernement.



"Nous n'avons pas été assez vigilants à la porte du jardin lorsque les autorités ont dû répondre à la question de savoir ce que signifiait réellement le fait que des personnes soient hospitalisées avec le coronavirus et non à cause du coronavirus", a déclaré le journal à ses lecteurs.

L'accusation d'Ekstra Bladet est que les médias danois n'ont pas correctement interrogé les données relatives aux admissions dans les hôpitaux, qui semblent montrer qu'un grand nombre des hospitalisations dues à la Covid dans le pays pourraient avoir été accidentelles (des patients "atteints de la Covid" mais admis à l'hôpital pour autre chose). La même autocritique pourrait, bien sûr, être appliquée au Royaume-Uni (et à la France, voir rapport de l'ATIH ci-dessous, note de SLT), où les données sur les hospitalisations ont été tout aussi opaques. Il y a deux semaines, Chris Hopson, directeur général de NHS Providers, a précisé que les cas "accidentels" de Covid représentaient environ 25 à 30 % des admissions, ce qui est similaire à l'expérience danoise.

Donc, si les médias danois n'étaient pas suffisamment sceptiques quant à l'approche du gouvernement, y a-t-il une explication simple à cet échec apparent ? Peut-être notre propre expérience au Royaume-Uni peut-elle apporter une réponse. En mars 2020, au début de la pandémie, Sir Robbie Gibb, l'ancien directeur de la communication de Downing Street, a appelé à la suspension des hostilités médiatiques normales. Gibb a dénoncé les "attaques mesquines" des communications gouvernementales qui ne servaient "qu'à saper le message central : rester à la maison, protéger le NHS, sauver des vies".

Dans les semaines qui ont précédé le discours du Premier ministre à la nation, écrit Gibb, la communication gouvernementale a été un bouc émissaire facile pour ceux qui avaient besoin d'une critique du "business as usual" pour remplir leurs colonnes et alimenter leurs fils Twitter.

Pour rendre à Gibb son dû, c'était un message qu'il était loin d'être le seul à faire. Mars 2020 était, bien sûr, un mois au cours duquel de nombreuses personnes craignaient l'émergence d'un nouveau virus, dont on ne savait que trop peu de choses. Des scènes d'hôpitaux débordant en Italie ont fait la une des journaux. Les gens avaient peur. À l'époque, il était peut-être légitime de donner un peu de répit au gouvernement. Mais c'est aussi à ce moment-là que le gouvernement britannique annonce des mesures sans précédent pour restreindre la circulation des personnes. En dehors des périodes de guerre, de telles restrictions n'avaient jamais été imposées aux Britanniques. N'était-ce donc pas exactement le moment pour le gouvernement de faire l'objet d'un examen approfondi ? Et même si cette approche douce dans la réponse aux ministres était justifiée à l'époque, était-ce une attitude à laquelle les médias se sont tenus trop longtemps alors que la pandémie se poursuivait ?

Au Danemark, du moins, on peut se demander si cela s'est effectivement produit. À Copenhague, la relation entre le gouvernement et les médias est plus complexe qu'au Royaume-Uni. Les journaux sont subventionnés par l'État (comme en France, note de SLT) : la loi sur le soutien aux médias de 2014 soutient les médias "dans le but de renforcer le débat démocratique" (Ekstra Bladet, par exemple, recevra 17,5 millions de couronnes danoises (2 millions de livres sterling) cette année). Cette source de revenus a-t-elle eu pour effet de brouiller les pistes en matière de couverture de la pandémie ? On peut se demander si le soutien bien intentionné de l'État n'a pas, paradoxalement, étouffé le débat alors que le pays était sur le pied de guerre.

Heureusement, certains signes montrent que les médias danois commencent à se ressaisir. Ekstra Bladet demande pourquoi les enfants danois ont été vaccinés, une approche qui n'a pas été reproduite dans certains autres pays européens, comme la Grande-Bretagne.

Le coût massif des tests Covid est également remis en question. Le Danemark a de loin le régime de tests le plus rigoureux de Scandinavie : environ 1 484 tests pour mille personnes ont été effectués dans le pays, à la date du mois dernier, contre moins de 650 tests pour mille personnes en Islande. Si les entreprises privées en ont récolté les fruits, on peut se demander si ce régime de tests implacables a été si bénéfique. Le Danemark, par exemple, n'a pas connu un taux de mortalité inférieur à celui de ses voisins. Avec 3 408 décès, le pays soutient mal la comparaison avec la Finlande (1 663 décès) et la Norvège (1 350 décès).

Les incitations perverses commencent à être remises en question au Danemark également : un débat récent a porté sur les agents pénitentiaires danois non vaccinés, qui sont tenus de passer un test de dépistage pendant les heures de travail, deux fois par semaine, ce qui entraîne le paiement d'heures supplémentaires pouvant s'élever à 5 000 DKK (560 £) par mois. Il s'agit là d'une excellente raison de ne pas se faire vacciner et d'un autre élément de la stratégie Covid du gouvernement qui, jusqu'à présent, n'a pas été correctement évalué.