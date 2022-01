Nouvelle polémique sur des données douteuses : l'UKHSA est mise en garde contre des statistiques "invraisemblables" de la Covid (The Telegraph)

Nouvelle polémique sur des données douteuses : l'UKHSA est mise en garde contre des statistiques "invraisemblables" de la Covid

Article originel : New dodgy data row as UKHSA warned over ‘implausible’ Covid statistics

Par Edward Malnick

The Telegraph, 8.01.22

La confiance du public est menacée après que des fonctionnaires aient mis plusieurs jours à justifier les chiffres controversés cités par Sajid Javid sur la propagation du variant omicron.





L'Agence britannique de sécurité sanitaire est confrontée à une nouvelle polémique sur des "données douteuses" après avoir été mise en garde par l'autorité de régulation des statistiques au sujet d'une affirmation controversée sur la propagation de l'omicron.

Dans une lettre adressée à l'UKHSA, l'Office for Statistics Regulation a averti que l'affirmation de Sajid Javid selon laquelle il y avait 200 000 infections à l'omicron par jour à la mi-décembre avait "semé la confusion" après que les responsables n'aient pas réussi à justifier ce chiffre pendant trois jours supplémentaires.

L'avertissement soulève de nouvelles inquiétudes quant à la manière dont l'UKHSA traite les chiffres de la Covid, après que Dame Jenny Harries, directrice générale de l'organisme, ait été accusée de diffuser des "données douteuses" qui gonflaient le risque potentiel de la variante omicron.

William Wragg, le président conservateur de la commission de l'administration publique des Communes, a déclaré samedi soir : "Si les ministres utilisent des statistiques, ils doivent également mentionner précisément les hypothèses et la modélisation sous-jacentes...

