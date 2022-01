On nous presse de choisir un vaccin qui pourrait le tuer : La femme du père de deux enfants, 31 ans, gravement malade et opposé aux vaccins, critique l'hôpital de Boston qui l'a retiré de la liste des donneurs pour une transplantation cardiaque parce qu'il n'est pas vacciné (Daily Mail)

On nous presse de choisir un vaccin qui pourrait le tuer : La femme du père de deux enfants, 31 ans, gravement malade et opposé aux vaccins, critique l'hôpital de Boston qui l'a retiré de la liste des donneurs pour une transplantation cardiaque parce qu'il n'est pas vacciné.

Par Alyssa Guzman et Christina Coulter

Dailymail.Com, 26.01.22





DJ Ferguson, 31 ans, père de deux enfants, a été retiré de la liste des donneurs pour une transplantation cardiaque vitale parce qu'il n'a pas été vacciné contre le COVID-19.

L'hôpital Brigham and Women's de Boston a déclaré que son objectif était de "créer les meilleures chances de réussite de l'opération et de survie du patient après la transplantation".

Le fait de ne pas être vacciné, ainsi que d'autres facteurs de risque comme le fait de fumer des cigarettes, peut rendre les patients inéligibles à une transplantation.

Sa femme, Heather Dawson, a déclaré qu'ils ne sont pas acculés dans un "coin" et qu'ils sont "poussés à choisir une injection qui pourrait le tuer", car son cœur est déjà gonflé.

Les vaccins à ARNm contre la COVID-19 peuvent provoquer un gonflement temporaire du cœur d'un patient.

Mais selon son père, Ferguson "ne croit pas" au vaccin, et se faire vacciner est "contre ses principes"...

