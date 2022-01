Plus de 1,89 million de cas quotidiens dans le monde révèlent une erreur de calcul de l'efficacité du vaccin contre la COVID-19 (TrialSite News)

Est-il possible que les autorités de santé publique aient pu commettre une si mauvaise erreur de calcul qui a conduit à la montée en flèche des cas quotidiens de la COVID-19 dans le monde ? Comment les vaccins à ARNm COVID-19, si prometteurs lors des essais cliniques avec une efficacité vaccinale de 95 %, ont-ils pu échouer aussi lamentablement alors que l'hiver 2021-2022 commence à peine ? Tant de personnes sont partiellement ou totalement vaccinées, certaines avec des injections de rappels (3ème dose), et pourtant, les nouveaux cas quotidiens de la COVID-19 battent des records de pandémie, approchant les 2 millions de nouveaux cas par jour dans le monde au 30 décembre 2021 : Graphiques sur les coronavirus : Worldwide Cases and Deaths - Worldometer (worldometers.info) .

Le pic de cas est-il dû à un échappement immunitaire par le nouveau variant omicron, ou à la diminution naturelle de l'efficacité du vaccin ? Ces facteurs peuvent peut-être jouer un rôle. Mais la réponse la plus plausible est que l'efficacité du vaccin de 95% rapportée dans les essais cliniques Pfizer et Moderna sur l'ARNm du COVID-19 a été mal calculée et ne correspond pas à la véritable réduction du risque absolu d'infections par la COVID-19, qui est en fait plus proche de 1% d'efficacité du vaccin.

Comment une telle erreur de calcul a-t-elle pu se produire ? Qu'est-ce qui a été mal calculé, exactement ? Personne n'a vérifié les erreurs de calcul ? Qui est responsable de cette situation ? Seront-ils tenus pour responsables ? Comment pouvons-nous éviter que cela ne se reproduise ?