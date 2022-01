Plusieurs dizaines de mercenaires russes du groupe Wagner ont rejoint le Mali en transitant par l’Algérie depuis la Libye (AlgeriePart PLus)

Plusieurs dizaines de mercenaires russes du groupe Wagner, la fameuse société militaire privée russe, ont transité par l’Algérie pour rejoindre le Mali, a pu confirmer Algérie Part auprès de plusieurs sources sécuritaires algériennes. Il s’agit de paramilitaires russes qui étaient déployés sur le territoire libyen. Et avec l’accord des autorités algériennes, les services secrets russes ont organisé leur transfert vers le Mali en transitant par l’Algérie.

Nos sources sont unanimes : il s’agit de plusieurs dizaines de paramilitaires russes travaillent pour le groupe Wagner et affectés à des missions d’intervention sur le sol malien. Le transfert des paramilitaires russes a commencé au compte-gouttes depuis le mois d’octobre 2021. Certains des soldats de cette armée fantôme ont séjourné plusieurs jours en Algérie avant de rejoindre le Mali dans le sillage d’opérations aériennes menées en toute discrétion en concertation avec les autorités maliennes et les services secrets russes, certifient nos sources.

Le rôle d’intermédiaire de l’Algérie entre la Russie et le Mali est donc clairement assumé même s’il demeure secret et confidentielle. Les autorités algériennes font absolument tout pour éviter la moindre fuite d’informations compromettantes dans ce dossier. Les autorités militaires supervisent ce dossier sensible et surveillent particulièrement les agissements de celles et ceux qui ont été directement ou indirectement associés à ces opérations de transfert vers le Mali des paramilitaires russes.

Il est à signaler, en outre, que plusieurs avions militaires russes ont survolé récemment le territoire algérien pour rejoindre ensuite Bamako au Mali. A titre d’exemple, le 19 décembre 2021, un Tupolev TU-154M appartenant à la flotte militaire de l’Armée de l’Air Russe a traversé le ciel algérien pour rejoindre Bamako. Or, cet appareil avait décollé depuis la Syrie avant d’observer une halte en Libye pour ensuite rallier le Mali. Selon plusieurs observateurs avertis de l’actualité militaire, il s’agit tout simplement d’un transfert vers le territoire malien des « troupes » des soldats de Wagner organisé par les autorités russes avec l’accord et la bénédiction des autorités algériennes qui délivrent rapidement des autorisations aux avions militaires russes pour traverser le ciel national.

Plusieurs rotations aériennes ont été détectées et repérées au Mali au cours du mois de décembre 2021. Ces rotations empruntent toujours le même trajet : Moscou-Syrie ensuite une halte en Libye avant de traverser l’Algérie et d’atterrir à Bamako.

La participation de l’Algérie à ce déploiement des formes paramilitaires russes au Mali est donc un acquis pour le groupe Wagner. Soulignons que plusieurs médias français dont le quotidien Le Monde ont révélé depuis hier jeudi 6 janvier que « plus de 300 paramilitaires et soldats russes seraient désormais déployés au nord de Bamako ».

« Il n’y a désormais plus aucun doute. Les mercenaires russes affiliés à la société privée Wagner sont en train de se déployer au Mali, et plus particulièrement dans le centre du pays. Alors qu’à la veille de Noël ils étaient évalués à seulement une quarantaine d’individus cantonnés sur une base aérienne adossée à l’aéroport de la capitale, Bamako, leurs effectifs atteindraient désormais entre 300 et 350 hommes, qui ont progressé jusqu’à Tombouctou », révèle à ce propos Le Monde en citant plusieurs sources françaises et locales.

Soulignons enfin que les autorités algériennes n’ont toujours pas affiché leur position officielle au sujet du déploiement au Mali des mercenaires russes de Wagner. Elles entretiennent le doute et le mystère pour ne rien dévoiler sur les opérations menées secrètement dans les coulisses afin de soutenir le rapprochement de la junte malienne avec Moscou.