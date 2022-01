Pourquoi le boycott de Spotify par Neil Young au sujet de Joe Rogan est une erreur (Daily Sceptic)

Pourquoi le boycott de Spotify par Neil Young au sujet de Joe Rogan est une erreur Article originel : Why Neil Young’s Boycott of Spotify Over Joe Rogan is a Mistake Par Will Jones Daily Sceptic, 29.01.22

Toby a écrit un article dans The Spectator aujourd'hui pour expliquer pourquoi Neil Young a eu tort de se battre avec Spotify parce que Joe Rogan a osé interviewer deux experts médicaux qui ont exprimé des inquiétudes au sujet des vaccins à coronavirus.



Heureusement, selon Toby, presque personne ne s'est rallié à la bannière de Young - mais n'allez pas croire que Spotify est un champion de la liberté d'expression.

Lorsque Neil Young a menacé Spotify - débarrassez-vous du podcast de Joe Rogan ou supprimez ma musique de votre plateforme - il espérait probablement que d'autres artistes musicaux le soutiendraient. Après tout, Spotify a payé 100 millions de dollars à Joe Rogan pour avoir l'exclusivité de son podcast et, étant donné que chaque épisode attire 11 millions d'auditeurs, cela doit rapporter beaucoup d'argent au service de streaming musical. Je suis sûr que la musique de Young passe bien sur Spotify, mais d'un point de vue purement commercial, c'était une évidence.



Heureusement, seule Joni Mitchell semble avoir rejoint le boycott de Young jusqu'à présent, et c'est la chose la plus significative de cet épisode, pas la décision de Spotify de se ranger du côté de Rogan. Certains commentateurs saluent la position de principe de Spotify, mais son bilan en matière de liberté d'expression n'est pas brillant. De nombreux podcasters controversés ont été retirés de la plateforme et lorsque Rogan a transféré son back catalogue sur le service, nombre de ses épisodes les plus controversés n'ont pas été mis à disposition sur l'insistance de la société.





C'est peut-être parce que Young a choisi une drôle de colline pour mourir, suggère Toby.

Young a pris cette position parce qu'il pense que Rogan "diffuse de fausses informations sur les vaccins", selon une lettre maintenant supprimée. Selon lui, cela "cause la mort" en incitant certaines personnes à ne pas se faire vacciner ou à ne pas prendre de dose de rappel. Ce qui semble avoir poussé Young à bout, c'est la décision de Rogan d'interviewer deux éminents sceptiques des vaccins, les docteurs Robert Malone et Peter McCullough. Mais il s'agit là d'une drôle de pente sur laquelle on peut mourir. Comme l'a souligné Vinay Prasad, professeur associé d'épidémiologie et de biostatistique, dans un article pour UnHerd : " Rogan n'est pas un scientifique et, comme tout le monde, il a ses préjugés. Mais il est ouvert d'esprit, sceptique, et son podcast est un forum important pour le débat et le dialogue. En outre, il ne suffit pas de rejeter Malone et McCullough comme des théoriciens de la conspiration. Ce sont des personnalités controversées et polarisantes, mais elles ont de réelles références. Malone est un médecin qui a travaillé pendant des décennies dans le domaine de la biologie moléculaire et du développement de médicaments, tandis que McCullough était, jusqu'à récemment, un cardiologue et un chercheur universitaire."



Toby poursuit par un plaidoyer en faveur de la liberté d'expression, au motif que les personnes qui ont tort sur certaines choses ont souvent raison sur d'autres, et qu'en outre, "la lumière du soleil est le meilleur désinfectant".

