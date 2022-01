Quand Fauci a dit la vérité sur les masques (Brownstone Institute)

Quand Fauci a dit la vérité sur le masquage

Article originel : When Fauci Told the Truth about Masking

Par Ian Miller

Brownstone Institute, 26.01.22

Le 4 février 2020, un mois seulement avant son interview à 60 Minutes, et deux mois avant que les CDC, avec le soutien de Fauci, ne modifient leurs directives sur les masques, il a reçu un e-mail de Sylvia Burwell, qui avait précédemment travaillé comme secrétaire à la santé et aux services sociaux sous le président Obama.

Burwell a demandé à Fauci si elle devait emporter un masque en voyage, ce à quoi il a répondu : "Les masques sont en fait destinés aux personnes infectées pour les empêcher de transmettre l'infection à des personnes non infectées plutôt que de protéger les personnes non infectées contre l'infection." Plus important encore, il lui a donné l'une des nombreuses raisons scientifiquement fondées pour lesquelles ce n'était pas nécessaire : "Le masque typique que vous achetez en pharmacie n'est pas vraiment efficace pour empêcher les virus de pénétrer, car ceux-ci sont suffisamment petits pour traverser le matériau. Il peut toutefois présenter un léger avantage en empêchant la formation de gouttelettes dégoûtantes si quelqu'un tousse ou éternue sur vous. Je ne vous recommande pas de porter un masque..."

Il y a plusieurs points importants à souligner dans sa réponse, à commencer par sa déclaration selon laquelle les masques ne sont pas censés offrir une protection à celui qui les porte. Bien que cela soit conforme à la recommandation initiale de porter des masques pour "contrôler la source", les CDC et Fauci ont maintenu que la propagation asymptomatique était la raison pour laquelle ils recommandaient le port universel de masques. Mais comme indiqué précédemment, la propagation asymptomatique est incroyablement rare, voire inexistante. Si les individus symptomatiques ou ceux qui sont au tout début de l'apparition des symptômes sont responsables de l'écrasante majorité de la propagation, comme le suggèrent de nombreuses études, les masques n'allaient jamais être efficaces pour empêcher les cas asymptomatiques de se propager aux autres. Les nouvelles recommandations étaient vouées à l'échec dès leur mise en œuvre. Deuxièmement, et surtout, Fauci a donné une explication précise des défauts inhérents aux masques achetés par le grand public : le virus est trop petit et passe à travers le matériau. Cette phrase illustre à elle seule l'inéluctable contradiction entre sa déclaration ultérieure sur le manque d'approvisionnement et son hésitation initiale à recommander les masques. Sa réponse immédiate, fondée vraisemblablement sur des preuves scientifiques qu'il avait vues et examinées, était que les masques ne sont pas efficaces contre les virus. Son affirmation selon laquelle les masques pourraient apporter un léger avantage contre les gouttelettes causées par la toux et les éternuements est précisément le même argument que celui utilisé par les CDC et d'autres pour justifier le port de masques, mais sa déclaration précédente annule complètement cette ligne de pensée. Si les masques arrêtent certaines gouttelettes mais que le virus est trop petit pour être bloqué, les expériences en laboratoire censées prouver l'efficacité des masques sont fonctionnellement inutiles. Les simulations mécanistes en laboratoire utilisant des mannequins portant des masques pour montrer à quel point ils arrêtent les gouttelettes ne mesurent pas du tout la bonne chose. Le Dr Fauci savait avant avril 2020 que l'arrêt des gouttelettes, la seule chose que les masques pourraient potentiellement accomplir, ne sera pas utile en raison de la taille des particules virales. Il n'a rien dit sur la nécessité d'assurer l'approvisionnement des travailleurs de la santé, qui auraient besoin de masques pour se protéger dans le cadre de leurs fonctions de prestataires de soins de première ligne traitant les patients atteints de la COVID. Il a simplement déclaré que les masques sont inefficaces.

En conclusion, son dernier commentaire a réaffirmé avec force son point de vue : "Je ne recommande pas le port du masque". Ce sentiment résume ce que Fauci savait sur les masques, et c'est exactement ce qu'il a dit lorsqu'il a été interrogé dans l'émission 60 Minutes. Jusqu'à ce que les CDC changent leurs directives, la pensée de Fauci était entièrement cohérente. Puis, soudainement, et sans aucun changement significatif dans la base de preuves, son opinion a radicalement changé. Comment pouvons-nous être si sûrs que la base de preuves n'a pas changé ? Eh bien, parce que les e-mails de Fauci couvrent également ce point. Le 31 mars, quelques jours seulement avant la nouvelle recommandation des CDC en faveur du masquage universel, il a reçu un courriel d'Andrea Lerner, une autre employée du NIAID et des National Institutes of Health. Lerner confirmait ce que toute la communauté scientifique savait déjà : il n'y avait aucune preuve que le masquage réduisait la transmission des maladies de type grippal : "En outre, j'ai trouvé la revue ci-jointe sur les masques qui traite de leur utilisation en milieu communautaire. Vous trouverez ci-joint l'article et la figure 3, qui résume les données de 9 essais cliniques randomisés très divers (qui se recoupent avec ce que j'avais envoyé précédemment). En résumé [sic] : en général, il n'y a pas de différences dans les taux d'ILI/URI/de grippe lorsque les masques sont utilisés...". Fauci savait que les masques ne fonctionnaient pas pour prévenir les maladies comme la COVID. Il savait que les preuves sur les masques n'avaient pas changé parce que l'un de ses meilleurs employés a confirmé que le masquage n'avait pas d'impact positif sur la base de l'étalon-or de la recherche scientifique, les essais contrôlés randomisés. Le 31 mars, Fauci a reçu cet e-mail, confirmant que ses déclarations du 8 mars à 60 Minutes étaient scientifiquement correctes. Pourtant, le 3 avril, lui et les CDC, sans aucune nouvelle preuve, ont recommandé le masquage universel. L'impact de cette décision, fondée sur une hypothèse inexacte de propagation asymptomatique et sur un mépris délibéré des données probantes, est énorme.

* Ceci est un extrait du nouveau livre de l'auteur : Unmasked : The Global Failure of Covid Mask Mandates.

par Ian Miller Ian Miller est l'auteur de "Unmasked : The Global Failure of COVID Mask Mandates". Ses travaux ont fait l'objet d'émissions télévisées nationales et de publications nationales et internationales, et ont été cités dans de nombreux livres à succès sur la pandémie. Il rédige un bulletin d'information Substack, également intitulé "Unmasked".