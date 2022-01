Rare victoire de Djokovic contre la tyrannie australienne de la COVID-19 (Japan Times)

La star du tennis a défait les excès du gouvernement australien. Une victoire sur le court central serait la cerise sur le gâteau.

Un tribunal fédéral australien a annulé lundi la décision du gouvernement d'annuler le visa de la star serbe du tennis Novak Djokovic, retenu à l'aéroport de Melbourne depuis le 6 janvier, et a ordonné sa libération immédiate afin qu'il puisse commencer à se préparer sérieusement à défendre son titre à l'Open d'Australie.

L'avocat du gouvernement, Christopher Tran, a informé le tribunal immédiatement après que le ministre de l'immigration se réserve le droit d'exercer son pouvoir personnel pour annuler à nouveau le visa et expulser Djokovic d'Australie. Cela lui interdirait d'entrer en Australie pendant trois ans et il devrait également le déclarer dorénavant sur les formulaires de demande de visa de nombreux pays.

D'une certaine manière, l'arrogance à couper le souffle de cette mesure est plus effrayante que la gaffe initiale. Il s'agirait d'un geste délibéré en direction de l'État de droit, soutenu par un système judiciaire indépendant chargé d'arbitrer l'exercice du pouvoir de l'État sur les individus. Ce que cela montre, c'est que les gouvernements, les bureaucrates et les technocrates ont pris l'habitude de gouverner par décrets, sans contestation ni responsabilité, aussi arbitraires, autocratiques, capricieux et cruels soient-ils.

Il est clair que les gens ont un combat à mener s'ils veulent faire reculer la vaste expansion du pouvoir de l'État dans l'ombre de la pandémie. "Les règles sont les règles", a déclaré pompeusement le Premier ministre australien Scott Morrison dès que la nouvelle de la détention de Djokovic est tombée.

À l'époque de la COVID-19, les règles d'entrée en Australie, tant au niveau international qu'au niveau de l'État, sont d'une complexité frustrante, elles sont l'objet d'une interprétation subjective de la part des compagnies aériennes et du personnel des frontières et sont souvent appliquées avec une brutalité qui choque la conscience. L'absence de règles claires signifie que les personnes qui prévoient de se rendre en Australie et qui sont autorisées à prendre l'avion se retrouvent dans un champ de mines à leur arrivée dans un aéroport australien, sans aucune certitude d'être autorisées à entrer.

Dans sa présentation, le gouvernement affirme que Djokovic présente un "plus grand risque sanitaire" de propagation du virus qu'une personne non vaccinée, un risque qui "pèserait sur le système de santé". En ce qui concerne la deuxième affirmation, les faits sont les suivants : le 9 janvier, le taux australien de 3 062 nouveaux cas quotidiens par million d'habitants était l'un des plus élevés au monde, supérieur aux taux du Royaume-Uni et des États-Unis, respectivement de 2 607 et 2 132. Djokovic risquerait davantage d'attraper le virus que de le propager à Melbourne...

...Djokovic a été pris au piège dans un cauchemar kafkaïen d'exigences juridictionnelles différentes entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des états et différents départements s'occupant de lui. Même Tennis Australia avait essayé de solliciter la coopération des autorités compétentes et l'avait autorisé à participer de bonne foi. L'embarras international d'une farce diplomatique aurait pu être évité avec des politiques cohérentes et des lignes de communication claires entre les différentes autorités. Ces éléments font manifestement défaut depuis deux ans. Ses avocats ont fait valoir que l'exemption avait été accordée au joueur par deux commissions médicales distinctes à la suite d'une récente infection par un coronavirus ; il avait présenté toutes les preuves médicales nécessaires aux responsables et il s'était "engagé à respecter tout ce qui était exigé de lui par Tennis Australia"....



