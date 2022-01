ROGER WATSON : Le Royaume-Uni sera-t-il le premier domino Covid à tomber ? (Politicalite)

ROGER WATSON : Le Royaume-Uni sera-t-il le premier domino Covid à tomber ? Article originel : ROGER WATSON: Will the UK be the first Covid domino to fall? Par Roger Watson* Politicalite, 26.01.22

* Roger Watson est un universitaire britannique. Il est professeur de soins infirmiers à l'Université de Hull.



Le week-end dernier, le Royaume-Uni a connu les plus grands rassemblements pour la libération des mesures sanitaires de la Covid depuis le début de la pandémie. Des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de la plupart des grandes villes du Royaume-Uni, les manifestations de Londres et de Newcastle se concentrant, à juste titre, sur les bâtiments de la BBC. La BBC a été le porte-drapeau de la désinformation concernant la pandémie, elle a dansé au rythme du gouvernement et a contribué à répandre la peur de la Covid à chaque occasion.

Les protestations de la Covid, qui se sont également reflétées dans toutes les grandes villes d'Europe où les restrictions liées au coronavirus sont bien pires qu'elles ne l'ont jamais été ici, montrent que les gens ne sont plus dupes du récit de la Covid et que leur patience est à bout. C'est la fin de la partie, et nous devrions être très heureux que l'Angleterre (par opposition aux pays décentralisés où l'on voit encore le pied de la Covid) montre la voie.

Les raisons pour lesquelles nous sommes en tête ne sont pas claires. Il se pourrait que le Premier ministre Johnson essaie de s'attirer les faveurs des électeurs, dont beaucoup réclament sa tête à cause du " Partygate ", mais qu'il ait décidé d'ignorer " la science " promulguée par le SAGE. Le général Chris Whitty, Doom Meister, a clairement été remis dans sa boîte. Si nous avons de la chance, d'ici la fin du mois, il n'y aura plus de masques, les passeports vaccinaux seront un lointain souvenir, les vaccins obligatoires et même le déploiement des vaccins pourraient cesser.

Il est inconcevable que nous soyons dans cette situation si nous étions encore membre de l'Union européenne. Il est évident que les principaux pays de l'UE rivalisent pour être les plus répressifs. L'Espagne, l'Italie, la France, l'Allemagne et l'Autriche sont tous des endroits qu'aucune personne saine d'esprit ne souhaite plus visiter. En fait, pour les personnes non vaccinées, il est impossible de s'y rendre ou, si vous le faites, votre vie sera rendue si misérable que vous regretterez de ne pas l'avoir fait. Vous ne pouvez pas entrer en Autriche si vous n'êtes pas vacciné. Vous pouvez entrer en Italie si vous n'êtes pas vacciné, mais vous ne pouvez pas utiliser les transports publics. En France, même pour acheter une baguette de pain au petit-déjeuner, il faut montrer ses papiers Covid.



L'Angleterre suit une voie différente. Certains signes indiquent que nous pourrions être le premier domino de ce que nous pouvons espérer être une longue ligne menant à la libération de l'Europe de la tyrannie de la Covid. L'Irlande, notre voisin le plus proche, mais très europhile, a décidé de suivre le mouvement et d'abandonner la plupart des restrictions Covid. Le deuxième domino est tombé.

Mais il n'y a pas de place pour la complaisance en cette fin janvier. Nous devons mettre fin aux vaccins obligatoires pour les travailleurs du NHS et veiller à ce que personne ne perde son emploi pour n'avoir pas été vacciné. Les employés des centres de soins qui ont été licenciés de façon si injuste doivent être réintégrés ou recevoir une compensation pour la perte de leur emploi. Le programme potentiellement sans fin de vaccins de rappel Covid et le déploiement auprès des enfants doivent cesser. Il y a du travail à faire et l'Angleterre pourrait contribuer à faire tomber le reste des dominos européens.