RWANDA : Paul BARRIL a transité par Istres, base militaire française, pour aller aider les génocidaires - Audition réclamée de l’amiral LANXADE (Survie)

En mai 1994, pendant le génocide des Tutsis, le mercenaire Paul Barril, ancien gendarme de l’Élysée, passe avec ses hommes par la base de l’armée de l’air d’Istres, pour aller au Rwanda fournir une assistance au gouvernement génocidaire. L’association Survie demande l’audition de l’amiral Lanxade, chef d’état-major des armées à l’époque, pour faire la lumière sur cette affaire.

En Mai 1994, alors que le génocide des Tutsis a commencé depuis plus d’un mois, Paul Barril se rend au Rwanda avec plusieurs mercenaires [1] pour fournir une assistance au Gouvernement Intérimaire Rwandais (GIR). Cette prestation, qui consiste à collecter des renseignements, former militairement les forces gouvernementales (FAR) et participer à des opérations militaires, sera officialisée à posteriori par un contrat signé le 28 mai 1994 entre Paul Barril et le Premier ministre du GIR [2].

Il ressort de l’information judiciaire ouverte contre Paul Barril que pour se rendre au Rwanda en Falcon avec ses hommes, l’ancien gendarme de l’Élysée a fait une escale à Istres [3], base de l’armée de l’air française.

Cette révélation soulève des questions cruciales vis-à-vis des plus hautes autorités militaires et politiques, comme le souligne François Crétollier, porte-parole de Survie : « De quelles autorisations a bénéficié Paul Barril pour atterrir sur une base de l’armée, au moment d’aller prêter main-forte aux génocidaires ? Comment ont réagi les autorités françaises suite à ce passage de mercenaires par une base militaire ? Ce passage par Istres établit qu’il est impossible de croire que les mercenaires au Rwanda aient agi dans un cadre privé, sans connaissance et sans aval des autorités françaises [4]. Et surtout, il demeure une question fondamentale : pour quelle raison Paul Barril s’est-il arrêté à Istres ? »

La base aérienne d’Istres (BA125 Istres-Le Tubé) a en effet la particularité d’héberger un Centre d’Essai en Vol (CEV) de Dassault, qui possède tous les moyens technologiques et humains pour effectuer des mesures, configurer et analyser les équipements électroniques d’un avion. Cette escale de Paul Barril le 9 mai pour aller à Kigali [5] est-elle à rapprocher de la découverte quelques jours plus tard dans la capitale rwandaise d’une boite noire de Concorde d’Air France trafiquée [6] ?

C’est pour ces raisons que l’association Survie, partie civile, a demandé à la juge d’instruction [7] d’auditionner l’amiral Lanxade, chef d’état-major des armées au moment des faits, sous la présidence de François Mitterrand.

Contact : Mehdi Derradji : +33 6 52 21 15 61