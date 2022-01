Selon la Maison Blanche, les enfants âgés de 2 à 4 ans auront probablement besoin de trois doses du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech (TrialSite News)

Maison Blanche : Les enfants âgés de 2 à 4 ans auront probablement besoin de trois doses du vaccin COVID-19 de Pfizer-BioNTech

Article originel : White House: Children Aged 2-4 Probably will Need Three Doses of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine

TrialSite News, 28.01.22



Les enfants âgés de deux à quatre ans doivent-ils recevoir trois doses du vaccin contre la COVID-19 à base d'ARNm BNT162b2 (Pfizer) ? Le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef de la Maison Blanche, a établi la probabilité d'un régime aussi lourd dans cette cohorte d'âge vulnérable étant donné que l'essai clinique ciblant le régime standard à deux doses n'a pas signifié la non-infériorité. Bien entendu, toutes les options sont subordonnées à l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Lors de la récente conférence de presse, le Dr Fauci a déclaré que la probabilité d'un tel scénario était élevée. Les responsables de l'administration Biden ont également cherché à présenter les pénuries actuelles d'antiviraux et d'anticorps monoclonaux sous un jour plus positif.

Comme le chronique TrialSite à partir de fin 2020, les études sur les enfants ont été organisées car on pensait initialement que les enfants feraient circuler le virus à l'école, par exemple, ce qui ramènerait ensuite l'agent pathogène à la maison, exposant potentiellement les parents et même les grands-parents âgés. Les enfants ont été beaucoup moins touchés par les premières souches de l'agent pathogène au cours de cette pandémie, mais avec Delta et maintenant Omicron, les infections graves ont augmenté. Cette augmentation des cas a conduit à positionner la vaccination des très jeunes...



