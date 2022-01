Selon le chef de la recherche en Inde : Le Molnupiravir de Merck présente des "problèmes de sécurité majeurs" (TrialSite News)

Selon le chef de la recherche en Inde : Le Molnupiravir de Merck présente des "problèmes de sécurité majeurs".

Article originel : Top Research Chief for India: Merck’s Molnupiravir has ‘Major Safety Concerns’

TrialSite News, 8.01.22





Le chef de la recherche en Inde : Le Molnupiravir de Merck pose des problèmes de sécurité majeurs.

Avec 26 instituts de recherche, l'ICMR (Indian Council of Medical Research) de l'Inde est l'un des plus grands et des plus anciens organismes de recherche médicale au monde. Supervisant la recherche dans la deuxième nation la plus peuplée du monde et, selon certaines sources, la cinquième économie mondiale en termes de produit intérieur brut (PIB), les déclarations de l'ICMR concernant la sécurité et l'efficacité de divers produits médicaux expérimentaux ont un poids considérable. Bien que l'organisme indien de réglementation des médicaments, le Drugs Controller General of India (DCGI), ait approuvé le molnupiravir de Merck comme premier traitement antiviral administré par voie orale dans le cadre du COVID-19, le chef de l'ICMR, Balram Bhargava, a déclaré publiquement que son groupe avait des "préoccupations majeures en matière de sécurité" liées au molnupiravir.

Lors d'une récente conférence de presse, le chef de l'ICMR a déclaré :

"Tout d'abord, les États-Unis l'ont approuvé sur la base de 1 433 patients seulement, avec une réduction de trois pour cent de la maladie modérée lorsqu'il est administré dans les cas légers. Cependant, nous devons nous rappeler que ce médicament présente des problèmes de sécurité majeurs."

"Il peut être tératogène et mutagène, causer des dommages aux cartilages et être dommageable pour les muscles. Plus important encore, s'il est administré à un homme ou à une femme...



Lire la suite