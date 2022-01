PDG de Moderna nous apprend que les phases d’évaluation de son vaccin n’ont pas été respectées pour des questions financières afin de gagner du temps sur la mise sur le marché. Ça laisse rêveur, non? Et on continue à se laisser piquer sans aucune assurance? pic.twitter.com/SxCX00YXKR

— Pierre-Jean Bonnat (@PJBonnat) December 31, 2021