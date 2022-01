Selon le Professeur Ehud Qimron, il est temps d'admettre l'échec de la politique sanitaire (tests, restrictions et vaccination de masse) d'Israël (SPR)

Le professeur Ehud Qimron, chef du département de microbiologie et d'immunologie de l'Université de Tel Aviv et l'un des principaux immunologistes israéliens, a écrit une lettre ouverte critiquant vivement la gestion israélienne - et même mondiale - de la pandémie de coronavirus.

Lettre originale en hébreu : N12 News (6 janvier 2022) ; traduit par Google / SPR. Voir aussi : La prédiction du professeur Qimron d'août 2020 : « L'histoire jugera l'hystérie » (INN).

Ministère de la Santé, il est temps d'admettre l'échec

En fin de compte, la vérité sera toujours révélée, et la vérité sur la politique des coronavirus commence à être révélée. Quand les concepts destructeurs s'effondrent un à un, il ne reste plus qu'à le dire aux experts qui ont mené la gestion de la pandémie - on vous l'avait dit.

Deux ans plus tard, vous réalisez enfin qu'un virus respiratoire ne peut être vaincu et que toute tentative de ce genre est vouée à l'échec. Vous ne l'admettez pas, car vous n'avez admis presque aucune erreur au cours des deux dernières années, mais rétrospectivement, il est clair que vous avez lamentablement échoué dans presque toutes vos actions, et même les médias ont déjà du mal à couvrir votre honte. .

Vous avez refusé d'admettre que l'infection se présente par vagues qui s'estompent d'elles-mêmes, malgré des années d'observations et de connaissances scientifiques. Vous avez insisté pour attribuer chaque déclin d'une vague uniquement à vos actions, et ainsi, grâce à une fausse propagande, "vous avez vaincu la peste". Et encore une fois vous l'avez vaincu, et encore et encore et encore.

Vous avez refusé d'admettre que les tests de masse sont inefficaces, alors que vos propres plans d'urgence l'affirment explicitement (« Pandemic Influenza Health System Preparedness Plan, 2007 », p. 26).

Vous avez refusé d'admettre que la guérison est plus protectrice qu'un vaccin, malgré les connaissances antérieures et les observations montrant que les personnes vaccinées non guéries sont plus susceptibles d'être infectées que les personnes guéries. Vous avez refusé d'admettre que les vaccinés sont contagieux malgré les observations. Sur cette base, vous espériez obtenir une immunité collective par la vaccination - et vous avez également échoué.

Vous avez insisté pour ignorer le fait que la maladie est des dizaines de fois plus dangereuse pour les groupes à risque et les personnes âgées que pour les jeunes qui ne font pas partie des groupes à risque, malgré les connaissances venues de Chine dès 2020.

Vous avez refusé d'adopter la "Déclaration de Barrington", signée par plus de 60 000 scientifiques et professionnels de la santé, ou d'autres programmes de bon sens. Vous avez choisi de les ridiculiser, de les calomnier, de les déformer et de les discréditer. Au lieu des bons programmes et des bonnes personnes, vous avez choisi des professionnels qui manquent de formation pertinente pour la gestion de la pandémie (physiciens en tant que conseillers en chef du gouvernement, vétérinaires, agents de sécurité, personnel des médias, etc.).

Vous n'avez pas mis en place un système efficace de signalement des effets secondaires des vaccins, et les signalements d'effets secondaires ont même été supprimés de votre page Facebook. Les médecins évitent de lier les effets secondaires au vaccin, de peur que vous ne les persécutiez comme vous l'avez fait avec certains de leurs collègues. Vous avez ignoré de nombreux rapports faisant état de changements dans l'intensité menstruelle et la durée du cycle menstruel. Vous avez caché des données qui permettent une recherche objective et appropriée (par exemple, vous avez supprimé les données sur les passagers à l'aéroport Ben Gourion). Au lieu de cela, vous avez choisi de publier des articles non objectifs avec des cadres supérieurs de Pfizer sur l'efficacité et la sécurité des vaccins.

Atteinte irréversible à la confiance

Cependant, du haut de votre orgueil, vous avez également ignoré le fait qu'à la fin, la vérité sera révélée. Et cela commence à se révéler. La vérité est que vous avez amené la confiance du public en vous à un niveau sans précédent et que vous avez érodé votre statut de source d'autorité. La vérité est que vous avez brûlé des centaines de milliards de shekels en vain - pour avoir publié des intimidations, pour des tests inefficaces, pour des confinements destructeurs et pour avoir perturbé la routine de la vie au cours des deux dernières années.

Vous avez détruit l'éducation de nos enfants et leur avenir. Vous avez poussé les enfants à se sentir coupables, effrayés, à fumer, à boire, à devenir dépendants, à abandonner et à se disputer, comme l'attestent les directeurs d'école à travers le pays. Vous avez nui aux moyens de subsistance, à l'économie, aux droits de l'homme, à la santé mentale et à la santé physique.

Vous avez calomnié des collègues qui ne se sont pas rendus à vous, vous avez monté les gens les uns contre les autres, divisé la société et polarisé le discours. Vous avez qualifié, sans aucune base scientifique, les personnes qui ont choisi de ne pas se faire vacciner d'ennemies du public et de propagateurs de maladies. Vous encouragez, d'une manière sans précédent, une politique draconienne de discrimination, de déni de droits et de sélection des personnes, y compris des enfants, pour leur choix médical. Une sélection dépourvue de toute justification épidémiologique.

Lorsque vous comparez les politiques destructrices que vous poursuivez avec les politiques sensées de certains autres pays, vous pouvez clairement voir que la destruction que vous avez causée n'a fait qu'ajouter des victimes au-delà des personnes vulnérables au virus. L'économie que vous avez ruinée, les chômeurs que vous avez causés et les enfants dont vous avez détruit l'éducation - ce sont les victimes excédentaires du seul fait de vos propres actions.

Il n'y a actuellement aucune urgence médicale, mais vous cultivez une telle condition depuis deux ans maintenant à cause de la soif de pouvoir, de budgets et de contrôle. La seule urgence maintenant est que vous continuez à définir des politiques et à détenir d'énormes budgets pour la propagande et l'ingénierie psychologique au lieu de les ordonner de renforcer le système de santé.

Cette urgence doit cesser !