Selon un sondage Ifop, « 52% des français se considèrent comme en danger au contact d’une personne non vaccinée contre la COVID19 »

Note de SLT : S'il fallait une preuve que les vaccins ne fonctionnent pas et que la propagande est en marche en voisi un exemple flagrant. Selon ce sondage, la majorité des personnes vaccinées censées être sécurisées par leur immunité artificielle récemment acquise contre la Covid craignent à présent de contracter le virus de la Covid par les non vaccinés. Les non-vaccinés nouveaux pestiférés et bientôt ennemi intérieurs contre lequel il faudra lutter ?